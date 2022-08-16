Президент России Владимир Путин встречается с председателем Федеральной службы по финансовому надзору (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным в Кремле в Москве, Россия, 27 июня 2022 года. Майкл Метцель | Кремль | Спутник | через Рейтер

Экономика России сократилась во втором квартале — первые полные три месяца после вторжения страны в Украину — и экономисты расходятся во мнениях относительно того, сможет ли она выдержать натиск международных санкций в долгосрочной перспективе. Российская экономика сократилась на 4% в годовом исчислении во втором квартале, хотя это было менее резко, чем ожидали аналитики в размере 5%. В Центральный банк России Ожидается, что в ближайшие кварталы спад усугубится, достигнув самого низкого уровня в первой половине 2023 года. Это связано с тем, что Москва пытается перенастроить свою экономику перед лицом шквала санкций, введенных западными державами в ответ на войну, которая нарушила торговлю и полностью отдалила Россию от мировой финансовой системы. Лиам Пич, главный экономист Liam Peach по развивающимся рынкам, сказал: «За последний месяц или два во многих секторах появились признаки стабилизации, но мы не ожидаем, что спад достигнет дна до второго квартала 2023 года, и мы считаем, экономика приживется. После этого в лучшем случае застой». Экономика капитала. Непосредственное воздействие санкций было смягчено быстрыми действиями, предпринятыми Центральным банком Иордании по применению мер контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок. Эти меры стабилизировали местные рынки, и в этом году рубль даже стал одной из самых эффективных мировых валют. Впоследствии были также реализованы меры налогово-бюджетного стимулирования и значительное снижение процентных ставок, что уменьшило краткосрочное воздействие санкций. В конце прошлого месяца центральный банк шокировал Снижение на 150 базисных пунктов Что касается ключевой процентной ставки в России, то ее повышение до 8% стало пятым подряд снижением с тех пор, как в конце февраля было начато экстренное повышение с 9,5% до 20%. READ Взрывы в кабульском аэропорту убили четырех морских пехотинцев США и не менее 60 афганцев Бич добавил: «Замедление могло быть гораздо более глубоким, но центральный банк принял незамедлительные меры для предотвращения финансового кризиса. Похоже также, что устойчивость российского энергетического сектора смягчила воздействие западных санкций».

но, Многие экономисты считают долгосрочный ущерб российской экономике гораздо более серьезным.Бегство бизнеса и талантов постепенно оказывает давление на экономическую активность наряду с отсутствием доступа к жизненно важным технологиям. Между тем санкции серьезно затронули некоторые отрасли экономики: промышленное производство сократилось на 4% за квартал, а производство в импортозависимых отраслях сократилось более чем на 10%. Потребительский спрос также резко ослаб. После этого розничные продажи упали на 11% кв/кв. Жестокий инфляционный шок в мартеВ то время как доверие потребителей рухнуло, а монетарные условия ужесточились. «Третий квартал, вероятно, будет еще одним слабым кварталом, хотя и с меньшим сокращением, чем во втором квартале. Замедление розничных и производственных продаж уменьшилось, инфляция снизилась, а денежно-кредитные условия улучшились», — сказал Бич. «Однако экономика продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями, включая ограниченный доступ к западным технологиям и неизбежный запрет на страхование отгрузки российской нефти, что, по нашему мнению, приведет к падению добычи на 10% в следующем году». Capital Economics не ожидает, что ВВП России упадет до самого низкого уровня в ближайшие год или около того. ляп не тонет 24 августа исполняется шесть месяцев с тех пор, как против России были введены глобальные санкции в ответ на ее вторжение в Украину 20 февраля. Более 11 000 международных санкций на страну. Хотя многие экономисты сосредотачиваются на долгосрочных структурных угрозах для российской экономики, которым правительство и центральный банк пытаются противостоять, немедленный крах, который предсказывали некоторые, не осуществился. READ Белый дом сталкивается с растущим нетерпением на Капитолийском холме, поскольку перед выступлением Зеленского раздаются призывы к помощи Украине. «Несмотря на санкционный натиск и ожидания многих наблюдателей, российская экономика не рухнула изнутри, и хотя в этом году ей грозит 5-6-процентный спад, ей не грозит ни коллапс, ни какая-либо форма краха. «экономика или финансы», — сказал Крис Уивер, генеральный директор московской компании Macro-Advisory. «Тем не менее, он сталкивается с пятью-семью кварталами низких однозначных спадов и длинным списком проблем, которые, если их не решить эффективно, будут удерживать рост на грани стагнации в течение многих лет». В аналитической записке, опубликованной в пятницу, Уивер отметил, что российская экономика «не тонет, а спотыкается». По оценкам Macro-consulting, на российское государство приходится более 60% ВВП, а на малый и средний бизнес — менее 25%. Он добавил, что этот дисбаланс ограничивает рост в обычное время, но изолирует экономику во время кризиса. «Правительство, компании и люди привыкли к экономическим кризисам (это пятый кризис с 1991 года), и структуры поддержки работодателей и социальных сфер хорошо развиты», — сказал Уивер. Между тем деловое доверие, резко упавшее в марте и апреле, вернулось к долгосрочным средним значениям как для производства, так и для сферы услуг.