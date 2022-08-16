Экономика России получает импульс от поставок зерна военного времени

С большой помпой корабль за кораблем, груженные зерном, отправляются из Украины после того, как почти шесть месяцев застряли в портах страны на Черном море. Более тонко, параллельная сделка военного времени удовлетворила требования Москвы и расчистила путь для ее пшеницы, чтобы достичь мира, стимулируя отрасль, жизненно важную для российской экономики, которая была втянута в более широкие санкции.

Пока Соединенные Штаты и их европейские союзники давят на финансы России паутиной санкций для вторжения в Украину, они избегают введения прямых санкций в отношении зерна и других товаров, которыми питаются люди во всем мире.

Российская и украинская пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечное масло важны для стран Азии, Африки и Ближнего Востока, где миллионы людей зависят от субсидируемого хлеба. Из-за резкого роста цен на продукты питания и энергию из-за войны миллионы людей оказались в нищете или на грани голодной смерти.

Два соглашения, заключенные при посредничестве ООН и Турции в прошлом месяце, об отмене эмбарго на поставку продовольствия зависят друг от друга: одно защищает суда, экспортирующие украинское зерно через Черное море, а другое гарантирует России, что ее продовольствие и удобрения не попадут под санкции, защищая одно из столбы. своей экономики и помочь облегчить опасения со стороны страховых компаний и банков.

Соглашение позволило западному грузоотправителю в течение нескольких недель перевезти два судна зерна из России. На это уходили месяцы, потому что западные банки отказывались переводить платежи в Россию. Хотя санкции США и ЕС не направлены непосредственно на российское сельское хозяйство, западные банки опасаются конфликта, препятствуя доступу покупателей и грузоотправителей к российскому зерну.

сказал Гаурав Шривастава, чья компания Harvest Commodities покупает, отправляет и продает зерно из Черноморского региона.

Процесс с банками он охарактеризовал как «трудоемкий».

Что изменилось за последние недели, сказал Шривастава, так это «появление… своего рода перемирия между всеми сторонами».

Сделка имела важное значение для России, поскольку она является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на которую приходится почти пятая часть мировых поставок, и ожидается, что в этом году в стране будет один из лучших сезонов сбора урожая за всю историю наблюдений. По данным Всемирного банка, на сельское хозяйство приходится около 4 процентов валового внутреннего продукта России.

«Самое главное — это занятость», — сказал российский экономист Сергей Алексаченко, имея в виду рабочие места, созданные сельским хозяйством. «Это примерно от 7 до 8 процентов занятости».

Он сказал, что сельское хозяйство обеспечивает от 5 до 6 миллионов рабочих мест в России, а некоторые регионы почти полностью зависят от него как источника средств к существованию.

Шривастава, чья компания работает в Лос-Анджелесе и Женеве, надеется в следующем году отгрузить 10-15 млн тонн российского зерна.

Ему также удалось добиться застревания двух чартерных судов в украинских портах с начала войны 24 февраля. Он сказал, что компания намерена получить 1 миллион тонн зерна из Украины в течение четырех месяцев — долгая сделка для ООН.

«Мы торговая компания, но мы пытаемся помочь бедственному положению фермеров как в России, так и в Украине», — сказал Шривастава. «Я настроен очень оптимистично, особенно в последние две недели».

Требования России к сделке включали публичные заявления США и Европейского союза о том, что санкции не нацелены на российские продукты питания и удобрения. Также поднимались вопросы, связанные с финансовыми операциями с Россельхозбанком, заходом судов под российским флагом в порты и экспортом аммиака, необходимого для производства удобрений.

За неделю до того, как Россия подписала соглашение, Минфин США опубликовал заявления, содержащие такие заверения. Она пояснила, что Вашингтон не вводил санкции в отношении продажи или передачи сельскохозяйственных товаров или лекарств из России.

Министерство финансов также выдало широкую лицензию, разрешающую определенные операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, заявив, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают усилия Организации Объединенных Наций по доставке украинского и российского зерна на мировые рынки и уменьшению воздействия неоправданной войны России против Украины на мировые рынки». глобальные запасы продовольствия и цены».

ЕС также подтвердил, что российское сельское хозяйство не попало под санкции, возложив ответственность за глобальный рост цен на продовольствие на войну и ограничения Кремля на экспорт сельскохозяйственной продукции, направленные на защиту внутреннего рынка. Блок из 27 стран заявил, что его санкции предусматривают исключения, такие как разрешение странам ЕС разрешать судам под российским флагом торговать сельскохозяйственными или пищевыми продуктами в портах.

Россия говорит, что она все еще сталкивается с проблемами.

В Минсельхозе страны говорят, что сложности с поставками импортной сельхозтехники, на которую не распространяются прямые санкции, также угрожают урожаю зерна. Она сказала, что внутренние потребности будут удовлетворены, но это может повлиять на экспорт.

Даже после подписания соглашения министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике утверждения Запада о том, что сельское хозяйство не подпадает под действие санкций. Во время дипломатического тура по Африке, посвященного экспорту продуктов питания, он сказал, что «половина правды хуже лжи», отметив при этом сдерживающий эффект санкций.

«Он взял на себя обязательство оказать давление на страны Запада, чтобы они сняли эти ограничения», — заявил Лавров, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Посмотрим, сработает ли это».

Между тем российское и украинское зерно как никогда важно для предотвращения голода в развивающихся странах. S&P Global Commodity Insights сообщило в июньском отчете, что 41 млн тонн российской пшеницы может быть доступно для экспорта в этом году.

Но в целом ожидается, что в мире будет произведено на 12,2 млн тонн меньше пшеницы и на 19 млн тонн меньше кукурузы для урожая 2022-2023 годов, чем в предыдущем году, сказал исполнительный директор IGC Арно Петти. Он сказал, что это частично связано с войной на Украине и засухой в Европе.

Хотя растущий доллар США и инфляция могут вынудить некоторые страны рационализировать импорт продовольствия, Петтит отметил, что некоторые страны вводят экспортный контроль, который может повлиять на доступность зерна в странах Африки к югу от Сахары и на Ближнем Востоке.

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