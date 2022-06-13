Экономическая глобализация после Украины

За три месяца, прошедшие с тех пор, как Россия вторглась в Украину, мы стали свидетелями того, как Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны совместно приняли меры по введению самых всеобъемлющих экономических санкций в современной истории в отношении России. Учитывая размеры российской экономики, эти меры были беспрецедентными не только по своему размаху, но и по масштабам сотрудничества западных партнеров. Эти санкции и высокий уровень координации между Западом указывают на возможную новую фазу экономической глобализации. С другой стороны, опасности экономической взаимозависимости были выявлены, поскольку государства продемонстрировали свою готовность развернуть арсенал невоенных инструментов, чтобы создать издержки для противников, преследующих внешнеполитические цели, не закрепленные в основанном на правилах международном порядке. С другой стороны, ситуация поднимает важные вопросы о возможностях аналогичного сотрудничества, которые могут существовать для решения других важных текущих и возникающих международных экономических проблем. Еще предстоит увидеть, как страны будут адаптироваться к этой новой реальности и что это означает для продвижения вперед в условиях экономической глобализации.

27 июня Программа глобальной экономики и развития Брукингского института совместно с Американским институтом предпринимательства проведет виртуальное мероприятие, посвященное изучению и извлечению уроков из условий всестороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и их союзниками в контексте ситуации на Украине. и что это может означать для будущего мировой экономики и глобализации.

Зрители могут отправлять вопросы по электронной почте на адрес [email protected] или через Twitter, используя #ЭкономикаПослеУкраины.