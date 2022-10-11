Экран загрузки Overwatch 2: спрячьте страшных мужчин, которых не спрячешь

Скриншот : Activision Blizzard / Котаку

Монитор 2 Призраки сейчас, и нет, не потому, что Игра глючит как ад. Если вы недавно играли в геройский шутер от Blizzard, вы, вероятно, заметили несколько жутких аватаров, разбросанных по определенному загрузочному экрану, застрявших в режимах A и T. Как это уместно, особенно когда мы жутко приближаемся к Хэллоуину.

Монитор 2 В этом месяце появилось множество проблем, начиная с Длинные очереди Для разблокированных персонажей. Игра, мягко говоря, не запустилась. Но теперь, когда большинство вещей под контролем — хотя некоторые проблемы сохраняются — игроки напуганы чем-то менее срочным, но более раздражающим: странные аватары, появляющиеся на экране загрузки Ilios.

Элиус Это карта Capture the Flag and Control, и это одна из немногих карт, которые ушли от игры OG, которая только что закрылась после Монитор 2Скалистый запуск. Это не ужасающая карта сама по себе, с красивым солнцем на заднем плане и элегантной архитектурой, населяющей это место. Тем не менее, если присмотреться повнимательнее, все всегда намного хуже, чем в последнее время занимаются игроки. онлайн, из реддит мне Твиттер— это скриншоты некоторых шатающихся парней, случайным образом застывших в позах A и T во время загрузочного экрана Илиоса.

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Котаку загружаться Монитор 2 Чтобы проверить, действительно ли существуют эти странные супермодели, и да, на момент написания этой статьи. Мы создали собственную игру и дождались загрузочного экрана Ilios, только чтобы найти странные аватары, стоящие там, как чучела или что-то еще, ожидающие, чтобы напугать любого игрока, достаточно глупого, чтобы искать их. Может быть, это все случайность, возможный перерыв в разработке игры или что-то среднее между ними.

Учитывая, как быстро Blizzard настраивает игру, чтобы решить различные проблемы, с которыми сталкивается шутер с живыми героями, эта оплошность, вероятно, будет недолгой. Конечно, по сравнению с некоторыми другими проблемами, с которыми сталкиваются игроки, такими как заблокированные меню или постоянное отключение, наличие нескольких маленьких парней на заднем плане, чего большинство из них может даже не заметить, вероятно, находится в самом низу списка приоритетов. Это все еще жутко, особенно если вы этого не ожидали.

Котаку Я обратился к Blizzard за комментарием.

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После выхода 4 октября геройский шутер был в значительной степени в беспорядке. Он она Уязвим к множеству DDoS-атак Что сделало его неработоспособным для некоторых, имел файл Ошибка чата, которая случайным образом покупала внутриигровые скины без согласия игрока Заполнено сообщением об ошибке, которое заблокировало людей играть со своими друзьями и множество других проблем, которые все еще продолжаются. Те, кто пытается играть сейчас, также обнаружат, что такие персонажи, как Торбьорн и Бастион, исчезли из некоторых игровых режимов, поскольку Blizzard пытается исправить проблемы с их наборами способностей.