Экспорт из Сибири России в Казахстан растет, несмотря на эпидемию – бизнес и экономика

Москва, 29 марта. / ТАСС /. Представители профильных министерств региона сообщили ТАСС, что экспорт из приграничных с Казахстаном регионов России, Алтайского края, Новосибирской области и Омской области в соседнюю республику в 2020 году увеличился, несмотря на пандемию коронавируса.

Казахстан – один из крупнейших торговых партнеров России, а в сибирских регионах соседняя страна входит в тройку крупнейших импортеров и экспортеров продукции. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объявил о сокращении торгово-экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном на фоне эпидемии и призвал к увеличению объемов торговли.

«Объем товарооборота с Республикой Казахстан в 2020 году достиг 619,6 миллиона долларов, что примерно на 6% больше, чем в предыдущем году. Экспорт увеличился на 8% (409,2 миллиона долларов), а импорт – на 1% (210,4 миллиона долларов США). Об этом сообщили ТАСС в Министерстве развития экономики Новосибирской области, добавив, что Казахстан стал третьим по величине партнером в регионе по объемам торговли и импорта в 2020 году и вторым по величине – по экспорту.

Экспорт из Алтайского края России в Казахстан в прошлом году достиг 346,1 миллиона долларов, что на 3% больше, чем в 2019 году. Между тем, общий объем торговли снизился на 2,2% до 440,1 миллиона долларов, сообщили ТАСС в губернаторе региона и в правительственной администрации. Это связано с падением импорта на 15,7% до 94 млн долларов.

Омская область также увеличила экспорт в Казахстан – на 7,7%, до 240,9 млн долларов, что позволило нивелировать снижение товарного импорта Казахстана на 16% до 116,1 млн долларов. В результате, по словам представителя Минэкономразвития, объем внешней торговли региона с республикой в ​​2020 году снизился всего на 1,5% до $ 357 млн.

Власти сибирских регионов России рассчитывают на ускорение роста показателей за счет нормализации эпидемиологической ситуации. В частности, Новосибирская область планирует участие в Международной выставке сельского хозяйства и продовольствия KazArgo / KazFarm 2021 в Нур-Султане и организовать коммерческую миссию в город. Также запланировано участие Казахстана в Международном форуме по развитию технологий 2021 года, открытой коммуникационной платформе OpenBio и других крупных мероприятиях Новосибирской области.