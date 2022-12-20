Экспорт потребительских товаров Индии в Россию вырос второй месяц в октябре: правительство

Экспорт в Россию вырос в октябре второй месяц подряд, поскольку Россия, пострадавшая от санкций, все больше полагается на потребительские товары из Индии. Это произошло после того, как с марта в течение шести месяцев подряд наблюдалось сокращение, свидетельствуют данные Министерства торговли и промышленности.

В октябре Индия экспортировала товаров на сумму 280 млн долларов, что на 3,7% больше, чем год назад. Он был обусловлен спросом на такие товары, как овощи, чай, кофе, химикаты и изделия из железа и стали.

Точно так же в сентябре рост составил почти 6 процентов, при этом Индия экспортировала в Россию товаров на сумму 297,61 миллиарда долларов.

В целом экспорт в страну упал почти на 16 процентов в годовом исчислении (г/г) до 1,57 миллиарда долларов за первые семь месяцев текущего финансового года.

Экспорт в Россию начал давать сбои после вторжения 24 февраля в Украину. Также страны Запада во главе с США (США) ввели экономические санкции, чтобы изолировать Россию от мировой торговли.

В дальнейшем трейдеры ожидают увеличения экспорта в Россию по мере решения проблем, связанных с логистикой. Кроме того, введение торговли рупиями облегчит торговлю со страной.

Ожидается, что к 2023 году экспорт в Россию значительно увеличится, сказал Аджай Сахай, генеральный директор (DG) и главный исполнительный директор (CEO) Федерации индийских экспортных организаций (FIEO).





«Логистические проблемы начинают решаться, и рассматриваются альтернативные маршруты доставки через Турцию.

Кроме того, в индийских банках уже открыты специальные счета Rupee Vostro для облегчения платежей, и ожидается, что торговля рупиями начнется с этого месяца. Ситуация намного лучше, чем несколько месяцев назад», — сказал Сахаи. По его словам, экспорт в Россию, как ожидается, ускорится в ближайшие два-три месяца.

По оценке FIEO, Индия может увеличить экспорт в Россию примерно на 5 миллиардов долларов в год.

Значение России как торгового партнера Индии возрастает после конфликта с Украиной.

В настоящее время Россия является пятым по величине торговым партнером Индии, на ее долю приходится почти 4 процента мировой торговли Индии в апреле-октябре.

Однако это было вызвано сильной зависимостью Индии от поставок сырой нефти со скидкой.

Доля экспорта составила 0,59 процента, а доля импорта – 5,74 процента.

Согласно торгово-промышленным данным, в октябре Индия импортировала из России товаров на сумму 4,69 млрд долларов, что в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Улучшение было обусловлено устойчивым спросом на сырую нефть, на долю которой приходилось 68% всего импорта из России.

Это сделало пострадавшую от санкций страну третьим по величине партнером Индии по импорту за первые семь месяцев 23 финансового года.



