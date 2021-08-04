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Экспорт сельского хозяйства, информационных технологий и творческой продукции для стимулирования экономического роста в России – Бизнес и экономика

4 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 2 августа. Эксперты считают, что помимо огромного экспортного потенциала нефти и газа, российская экономика обладает высоким экспортным потенциалом как газа, так и ненефтяного, считают эксперты. Среди этих драйверов роста – экспорт продуктов питания, информационные технологии и творческие продукты.

Выступая на прошлой неделе в Управлении директора национальной разведки (ODNI), президент США Джо Байден напомнил о женевском саммите со своим российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что экономика России зависит исключительно от ядерного оружия и нефтяных ресурсов.

Первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Глеб Бокатович считает тенденцией снижение доходов российского бюджета от экспорта ресурсов. «Снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете может продолжиться, хотя и не по сравнению с 2020 годом, когда оно достигло исторического минимума, но, скорее всего, это будет тенденция. В 2011-2015 годах доля доходов от нефти и газа составляла в среднем 48,8%, в 2016-2020 годах она стабилизировалась на уровне 37,8%, а в 2021-2023 годах, вероятно, снизится до 32-33%.

«Снижение доли доходов от нефти и полезных ископаемых в бюджете – это общая тенденция в долгосрочной перспективе. С ростом других несырьевых секторов, особенно за счет экспорта ресурсов, доля в бюджете будет уменьшаться. Это определенно неизбежно. в долгосрочной перспективе », – соглашается Александр Чулюк, директор Центра научно-технологического форсайта Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

перспективен на экспорт

В связи с пандемией на первый план выходит вопрос безопасности пищевых продуктов, поэтому агропромышленный комплекс может стать одним из двигателей роста с высоким экспортным потенциалом для российской экономики, считает Чулук. Однако важно следить за тем, чтобы у экспортируемых товаров была высокая конверсия. «Первым драйвером роста является использование возможностей в сельском хозяйстве, в том числе ресурсов и экспорта, несмотря на переход к технологической модернизации, что означает учет технологий, не зависящих от передовых технологий обработки и климата. Здесь очень важно, чтобы повторить ошибку с нефтью. Нам необходимо развивать технологии, используя существующие зоны экспорта ресурсов ».

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Еще одним перспективным направлением экспорта, чем ресурсы, эксперт считает сектор информационных технологий, а также продукцию творческих индустрий. «Вторая область (также не относящаяся к ресурсам) связана с нашими успехами в информационных технологиях, в информационных технологиях, в работе с клиентским опытом, в обработке больших данных. У нас здесь хорошая основа, во многом благодаря тому, что у нас есть хорошие математические школы, школы компьютерного программирования, все Что касается творчества. В будущем творческие секторы экономики могут стать одним из самых интенсивных секторов с точки зрения добавленной стоимости. В этом отношении ситуация с творчеством здесь очень хорошая. Творчество, творчество, умение находить нестандартные подходы, тоже может быть хорошим двигателем роста ».

По словам Букатовича, помимо горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, новыми двигателями роста могут стать области создания новых материалов, новых видов транспорта, информационных технологий и ряд других областей. «Когда речь идет о сушилках для выращивания новых растений, проблема может быть связана с технологиями создания новых материалов, различными проектами в области искусственного интеллекта, робототехники, автономного вождения и транспортировки водорода», – сказал он.

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