Экс-чиновник ПКК Трампа дает показания на суде над помощником Джулиани

Ахерн был свидетелем этого Статья в июле 2018 года в The Daily Beast Он обратил внимание на взнос в размере 325 000 долларов в PAC America First Action, который Парнас организовал через малоизвестную компанию Global Energy Partners. Эта история вызвала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию на то, что компания, по сути, была подставной компанией, созданной для пожертвований.

«Я не помню конкретно, но это была явно проблема», – сказал Ахерн, допрашивая адвоката Парнаса Джозефа Банди.

Банди предложил присяжным, чтобы после подачи жалобы Федеральной избирательной комиссии Ахерн предложил Парнасу «закончить MAGA» по этому поводу. Адвокат защиты попросил Ахерна объяснить, что это означает, но судья возражал против вопроса обвинения.

Ахерн сказал, что в то время он считал, что Парнас и его партнеры были вовлечены в энергетическую отрасль. «Думаю, я знал, что они хотят что-то сделать с природным газом в Восточной Европе», – сказал он.

Во время ареста Парнаса и его партнера Игоря Фромана в 2019 году прокуратура утверждала, что их политическая щедрость была связана с попыткой, которую он поддержал, по крайней мере, одного украинского чиновника по смещению тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Однако это требование было исключено из более поздней версии обвинения, и прокуратура не передала дело в суд присяжных.

Банди попытался использовать показания Ахерна, чтобы утверждать, что Парнас не был экспертом в области законодательства о финансировании избирательных кампаний, но в результате возникла неоднозначная защита. Поверенный защиты попытался сравнить своего клиента с Ахерном, который сказал присяжным, что он получил степень магистра в области выборов и управления кампаниями в Фордхэме и прошел там курс по финансированию избирательной кампании.

“Ты когда-нибудь видел? [Parnas] Прочтите книгу о законах о выборах или финансировании избирательных кампаний? – спросил Банди.

“Ах, нет”, – ответил Ахерн.

“Вы не помните, чтобы с ним обсуждали это, не так ли?” – спрашивает защитник.

«Я не знаю», – сказал Ахерн.

Позже Ахерн сказал, что думал, что любой, кто бросит такие деньги, Парнас знал бы правила.

«Я понимаю, что если вы собираетесь выписывать большие чеки, у вас будет общее представление о том, что такое закон», – сказал он.

В то время как Банди сосредоточился на некоторых сложных аспектах закона о финансировании избирательных кампаний, таких как правила пожертвований для совместных комитетов по сбору средств и присвоение пожертвований от партнерств, генеральный прокурор Николас Росс охарактеризовал положения, касающиеся иностранных денег и пожертвований соломы в данном случае, как «относительно простые. “

Хотя защита изображала Парнаса легковерным, Росс заставил Ахерна сказать, что Парнас на самом деле предостерег его от получения пожертвований от другого человека, который, по словам Парнаса, является прикрытием для иностранного правления.

Ахерн дал показания на основании постановления о неприкосновенности, назначенного обвинением. Незадолго до того, как было представлено жюри, сборщик средств и политический активист сказал, что он, вероятно, воспользуется своим правом Пятой поправки против самооговора, если его спросят о его отношениях с Парнасом. Окружной судья США Пол Уткин предоставил Ахерну иммунитет, что означает, что его показания не могут быть использованы против него в любом будущем уголовном процессе.

«Благодаря нашему положению и предъявленным обвинениям я подумал, что иммунитет – это хорошая идея», – сказал Ахерн, которому не было предъявлено никаких обвинений.

Текущий статус Ахерна в America First Action неясен, но в заявлении группы говорится, что в начале этого года она начала сворачиваться.

Ахерн может оказаться единственным свидетелем защиты по делу, и заключительные аргументы, вероятно, состоятся в четверг утром.

Банди сказал, что Парнас все еще думает, встать ли на его сторону. Это может быть рискованный гамбит, поскольку Откен постановил, что прокуратура сможет допросить его о ряде предполагаемых неправомерных действий, которые не являются предметом текущего судебного разбирательства. Это включает в себя предполагаемую схему мошенничества и его усилия вместе с Джулиани, направленные на то, чтобы убедить украинских чиновников объявить о расследовании, которое нанесет вред Джо Байдену, который в то время считался опасным политическим соперником президента Дональда Трампа.