Элизабет Гилберт, автор книги «Ешь, молись, люби», выпускает новую партию книг в России.

Автор бестселлеров Элизабет Гилберт заявила в понедельник, что она откладывает публикацию своей следующей книги на неопределенный срок после того, как ее раскритиковали в Интернете за то, что она написала роман, действие которого происходит в России.
Этот шаг связан с тем, что издатели и учреждения пытаются решить, как обращаться с русским искусством и литературой, когда на Украине бушует война. Шумиха, которая привела к решению Гилберт отозвать свой роман, действие которого происходит в Сибири 20-го века, предполагает, что дебаты расширились и включили вопрос о том, как страна представлена в художественной литературе.
«Я получил ошеломляющее, огромное количество отзывов и отзывов от украинских читателей», — сказал Гилберт в видео, размещенном в Instagram, выразив гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того факта, что я решил выпустить книгу в мир. прямо сейчас — любая книга, о чем бы она ни была — Это в России.
Она продолжила: «Сейчас не время для публикации этой книги. Я также не хочу причинять никакого вреда группе людей, которые уже пострадали и продолжают страдать от огромного и серьезного вреда».
Публикация «Снежного леса» была анонсирована на прошлой неделе и должна была выйти в свет 13 февраля 2024 года, незадолго до второй годовщины вторжения России в Украину. Роман повествует о русской семье, которая дистанцировалась от общества в 1930-х годах, пытаясь противостоять советскому правительству.
К понедельнику книга набрала на сайте сотни отзывов с одной звездой. Goodreads, а комментаторы на этом сайте и в Instagram ссылаются на русский сеттинг и персонажей книги. Но когда Гилберт объявила о своем решении отозвать книгу, многие в литературном мире отреагировали с недоумением и беспокойством по поводу того, что они считали самоцензурой.
Автор Ребекка Маккей написала в Твиттере: «Очевидно, где бы вы ни показывали свой роман, вам лучше надеяться на то, что по дате публикации (обычно примерно через год после его выхода) это место не так уж плохо, или что вы лично соучастники в этом.»
Гилберт — автор бестселлеров и бестселлеров, чьи мемуары «Ешь, молись, люби» были проданы миллионными тиражами по всему миру и по ним был снят фильм с Джулией Робертс и Хавьером Бардемом в главных ролях. Представитель издательства Гилберта, Riverhead Books, сказал, что у Гилберта нет дальнейших комментариев. Она также подтвердила, что выпуск романа откладывается на неопределенный срок и что решение о том, будет ли он рассмотрен, еще не принято.
С началом войны в Украине арт-институции стремились дистанцироваться от русских художников и писателей, а в некоторых случаях даже от диссидентов. В мае во время фестиваля Global Voices PEN America участвующие украинские писатели возражали против панели с участием российских писателей, что привело к разногласиям по поводу дальнейших действий и отмене панели. (Оба русских писателя на аннулированной доске, журналист Илья Венявкин и писатель Анна Немзерпокинул Россию вскоре после вторжения в Украину).
В прошлом году нью-йоркская Метрополитен-опера разорвала отношения со звездой российского сопрано Анной Нетребко, которая ранее выражала поддержку президенту России Владимиру Путину. Российский пианист Александр Малофеев, осудивший вторжение, в прошлом году отменил свой концертный тур по Канаде. Балет Большого театра потерял ангажементы на гастролях в Мадриде и Лондоне.
Однако, несмотря на продолжающееся общественное давление, с которым сталкиваются учреждения, чтобы они отвернулись от русских художников и произведений искусства, удивительно, что американский писатель столкнулся с такой негативной реакцией на действие романа в исторической России.
Другие недавние и предстоящие романы, действие которых происходит в России или с участием русских персонажей, похоже, до сих пор избегали подобных проверок или призывов к отмене. Новый роман Пола Голдберга «Диссидент», в котором рассказывается о группе советских диссидентов в Москве 1970-х годов, получил признание критиков. обзор В этом месяце в «Вашингтон пост», которая «хвалила роман за пыл, черный юмор и заразительный интерес к русской культуре». В октябре «Другая пресса» опубликует «Волшебник Кремля» — переведенный роман итальянско-швейцарского писателя Джулиано да Эмполи, в котором фигурирует вымышленный президент Путин.
Россия долгое время была популярным фоном для триллеров и шпионских романов, хотя в этих жанрах русские часто предстают злодеями. Позднее в этом году издательство Simon & Schuster планирует опубликовать роман Анны Петуняк «Дело в Хельсинки» — триллер об офицере ЦРУ, который получает информацию от русского перебежчика о запланированном убийстве и раскрывает заговор.
Реакция на решение Гилберта поначалу была неоднозначной: одни хвалили его чувствительность к продолжающемуся международному кризису, а другие выражали обеспокоенность последствиями давления на писателей, чтобы они избегали определенных тем и условий.
К началу дня в понедельник негативная реакция переросла в негативную реакцию в социальных сетях: многие критики набрасывались на Гилберт, а другие ругали саму Гилберт за то, что она уступила давлению.
Этот эпизод также вызвал новую критику в адрес Goodreads, который позволяет пользователям оставлять отзывы о книгах задолго до даты их публикации, не прочитав книгу, и иногда служил стартовой площадкой для онлайн-кампаний против авторов.
Некоторые литературные организации и организации, выступающие за свободу слова, восприняли полемику вокруг романа — последний пример того, как отставание в социальных сетях может помешать публикации книги — как поучительную историю.
Мари Расенбергер, исполнительный директор Гильдии авторов, заявила, что организация поддерживает право Гилберт принимать решения о том, когда ее книга должна быть опубликована, но также выразила обеспокоенность по поводу того, что авторы чувствуют себя все более уязвимыми перед онлайн-кампаниями давления.
«Мы не думаем, что на авторов следует оказывать давление, чтобы они не публиковали свои книги», — сказал Расенбергер. «Самая сложная проблема этой эпохи заключается в том, что авторам говорят, что они не могут писать на определенные темы».
Другие организации предупредили, что критика романа и ответ Гилберта создали тревожный прецедент, и призвали их выпустить свой роман, как планировалось изначально.
«Публикация романа, действие которого происходит в России, не должна рассматриваться как действие, усугубляющее угнетение», — заявила Сьюзен Носсел, генеральный директор PEN America. «Выбор читать книгу Гилберта остается за самими читателями, и те, кого это беспокоит, должны иметь право свободно выражать свое мнение».
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