Элизабет Гилберт, автор книги «Ешь, молись, люби», выпускает новую партию книг в России.

Автор бестселлеров Элизабет Гилберт заявила в понедельник, что она откладывает публикацию своей следующей книги на неопределенный срок после того, как ее раскритиковали в Интернете за то, что она написала роман, действие которого происходит в России.

Этот шаг связан с тем, что издатели и учреждения пытаются решить, как обращаться с русским искусством и литературой, когда на Украине бушует война. Шумиха, которая привела к решению Гилберт отозвать свой роман, действие которого происходит в Сибири 20-го века, предполагает, что дебаты расширились и включили вопрос о том, как страна представлена ​​​​в художественной литературе.

«Я получил ошеломляющее, огромное количество отзывов и отзывов от украинских читателей», — сказал Гилберт в видео, размещенном в Instagram, выразив гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того факта, что я решил выпустить книгу в мир. прямо сейчас — любая книга, о чем бы она ни была — Это в России.

Она продолжила: «Сейчас не время для публикации этой книги. Я также не хочу причинять никакого вреда группе людей, которые уже пострадали и продолжают страдать от огромного и серьезного вреда».