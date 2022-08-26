Эмма Радукано встречается с Ализе Корне в первом круге Открытого чемпионата США. Серена Уильямс vs Данка Ковинич | новости тенниса

Эмма Радокано начнет свою защиту титула US Open против Элис Корнет, а Серена Уильямс встретится с Данкой Ковинич в первом раунде.

Радукану и 27-я ракетка мира Корнет никогда раньше не встречались в женском туре. Корнет сыграет в своих 63 турнирах подряд, что побьет рекорд по количеству последовательных матчей крупных ничьих на крупных турнирах среди игроков WTA.

Как и Радукану, Уильямс еще ни разу не встречалась со своей соперницей в первом раунде. Ковинич занимает 80-е место в мировом рейтинге, и если Уильямс победит ее, 40-летняя спортсменка может встретиться во втором раунде со второй ракеткой мира Аннетт Контавейт.

Соперницей Радунов во втором круге станет либо Тейлор Таунсенд, либо Катерина Синякова.

Британия Британец Энди Мюррей Против 24-го посева в мужской лотерее Франсиско Серондоло.

Кэмерон Норри Матч открытия состоится во Флашинг-Медоуз против француза Бенуа Бэра, который находится в одной четверти вничью с Рафаэлем Надалем. Надаль соревнуется с Ринки Хиджиката, занявшей 198-е место в мире, в первом раунде.

Дэн Эванс У него встреча с Иржи Веселым и Кайл Эдмунд Возвращение в Нью-Йорк — это вызов, так как он сыграл вничью с пятым посевом Каспером Раддом. Джек Дрейпер Его соперником будет Эмиль Россовоори из Финляндии. Гарриет Дарт Свою кампанию она начала против Дарьи Касаткиной из России, занявшей 10-е место.

Новак Джокович не примет участие в соревнованиях этого года из-за своего прививочного статуса.

Ярким матчем открытия женской лотереи стало противостояние бывшей чемпионки US Open Наоми Осака и американки Даниэль Коллинз.

Хармони Тан, обыгравшая Серену Уильямс в первом раунде Уимблдона, встречается с победительницей 2019 года в Нью-Йорке Бьянкой Андрееску.

Винус Уильямс возвращается во Флашинг-Медоуз по подстановочному знаку; Это будет ее 23-й матч на Открытом чемпионате США, и она встретится с 28-летней Элисон ван Эйтванк.

Первый раунд — известные женские матчи Эга Свитк (1) против Ясмин Паолини Гарбине Мугуруса (9) против Клары Таусон Эмма Радукано (11) против Ализе Корнет Наоми Осака против Дэниела Коллинза (19) Элисон ван Эйтванк против Винус Уильямс Симона Халеп (7) против плей-офф Коко Гауфф (12) против плей-офф Гармония Тан vs Бьянка Андрееску Татьяна Мария против Марии Скарри (3) Гарриет Дарт против Дарьи Касаткиной (10)

Коко Гауфф, Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Джессика Пегула делят места в первом раунде квалификации.

Первая ракетка мира Ига Святек встречается с итальянкой Ясмин Паолини, а затем во втором раунде встречается с американкой Слоан Стивенс.

Марии Саккари, посеянной под третьим номером, предстоит впечатляющий матч первого круга с полуфиналисткой Уимблдона этого года Татьяной Марией.

В мужской жеребьевке впервые за 19 лет один из «большой четверки» — Джокович, Надаль, Роджер Федерер и Энди Мюррей — не занял первое место. Вместо этого эта честь достается Даниилу Медведеву, а Надаль — третье семя.

Медведев, действующий чемпион, встретится со Стефаном Козловым в первом раунде и может встретиться с американцем Беном Шелтоном, недавно обыгравшим Радда, в третьем.

Первый тур — примечательные мужские матчи Даниил Медведев (1) против Стефана Козлова Ник Киргиос (23) против Танасе Кокинакиса Пабло Каррено Буста (12) Доминик Тим Джек Дрейпер против Эмиля Русофори Франсиско Серондоло (24) против Энди Мюррея Кайл Эдмунд против Каспера Радда (5) Джерри Весели — Дэн Эванс (20) Кэмерон Норри (7) против Бенуа Байера Ринке Хиджиката против Рафаэля Надаля (2)

Пока он продолжает свое возвращение после травмы, Доминик Тим сыграл вничью с Пабло Каррено Буста в первом раунде, а Карлос Алькарас встретился с аргентинцем Себастьяном Паесом.

Недавний победитель Цинциннати Джон Иснер, Борна Чорич, Стефанос Циципас и Феликс Оже-Алиассим выйдут в плей-офф в своих первых играх.

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