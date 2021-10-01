Энергетический кризис может вынудить Россию покупать газ в Европе – новости в прямом эфире

NSдоброе утро. По данным Института директоров (IoD), уверенность британских президентов в экономике в сентябре упала на грани, поскольку нарастали опасения по поводу выхода Великобритании из пандемии.

IoD, который измеряет чистый положительный уровень оптимизма в британской экономике среди менеджеров, в прошлом месяце зарегистрировал значение чуть ниже нуля (-1 шт.).

Это ниже максимума + 22% в июле 2021 года и является самым низким с начала февраля на пике третьего закрытия.

Три четверти участников IoD ожидают, что их затраты в следующем году будут выше, чем за последние 12 месяцев.

Между тем 57% ожидали роста своей выручки.

5 вещей, чтобы начать свой день

1) Бедные не должны нести бремя затрат на переход на экологически чистую энергию: Кайзер предупредил правительственную инфраструктуру о том, что беднейшие домохозяйства рискуют больше всего пострадать, если Великобритания поднимет счета за газ для финансирования перехода на экологически чистую энергию, а цены на энергоносители взлетят до рекордных уровней.

2) Более высокая инфляция приведет к трехкратному повышению цен в следующем году.Рынки готовятся к трехкратному повышению процентных ставок Банком Англии в следующем году, чтобы предотвратить выход инфляции из-под контроля после того, как экономика во втором квартале восстановилась быстрее, чем ожидалось.

3) Внутри Wake Media Ozy: Из-за обвинений в выдаче себя за другое лицо и завышенного числа зрителей Ozy Media изо всех сил пытается удержаться на плаву.

4) ракетную компанию Джеффа Безоса Blue Origin обвинили в «токсичной» культуре: Ракетную компанию Джеффа Безоса Blue Origin обвинили в пропаганде «токсичной» культуры, в которой высшие руководители якобы сексуально домогались сотрудников, а в одном случае – «нащупывали» сотрудника.

5) Менеджер Oxford Nanopore за 60 миллионов фунтов стерлингов, акции которого резко выросли во время его дебюта в Лондоне: Генеральный директор Гордон Сангира сохранил свою долю в компании, специализирующейся на генетическом секвенировании, которая привлекла 350 миллионов фунтов стерлингов. Акции компании подскочили с 425 пенсов до более чем 600 пенсов, в результате чего Oxford Nanopore оценивается в 4,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Что случилось в одночасье

Азиатские рынки упали в пятницу вслед за худшими месячными потерями на Уолл-стрит с начала пандемии.

Токио упал на 2 единицы, а австралийский индекс упал на 2,3 процента. Рынки в Шанхае и Гонконге закрыты на праздники.

Индекс S&P 500 на конец сентября снизился на 4,8%, что стало его первым месячным падением с января и самым большим с марта 2020 года.

Токийский Nikkei 225 потерял 590,83 пункта до 28 861,83, а индекс S & P / ASX 200 потерял 2,3% до 7 165,10. Акции Kospi в Сеуле потеряли 1,4% до 3026,87. Акции также упали на Тайване и в Юго-Восточной Азии.

Приходите сегодня

крупная компания: Динар Уизерспун (результаты за год)

Экономика: bmi производство (Великобритания, США, ЕС); Индекс PCE (мы)