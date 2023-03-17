Эрдоган заявил, что поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО | Новости НАТО

Финляндия и Швеция подали совместные заявки на членство, но Анкара пока поддержала заявку Хельсинки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ратифицирует членство Финляндии в НАТО, что откроет путь для вступления страны в военный блок раньше Швеции.

Эрдоган объявил об этом решении в пятницу после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре. Без одобрения Эрдогана Финляндия не сможет присоединиться, потому что страны НАТО должны единогласно утвердить новых членов.

Швеция и Финляндия совместно подали свои заявки на членство в Брюсселе в мае, отменив свою давнюю политику неприсоединения после вторжения России в Украину.

Турецкое правительство обвинило обе страны в снисходительности к группам, которые оно называет «террористическими», но выразило больше оговорок в отношении Швеции.

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции, имея в виду соглашение, подписанное Хельсинки, Стокгольмом и Анкарой в июне, чтобы проложить путь для вступления двух скандинавских стран в военный союз.

«Именно из-за этой чувствительности к безопасности нашей страны и на основе прогресса, достигнутого в отношении протокола о вступлении Финляндии в НАТО, мы решили инициировать процесс ратификации в нашем парламенте», — сказал президент.

После «зеленого света» Эрдогана запрос Финляндии теперь может быть передан в турецкий парламент, где партия президента и ее союзники имеют большинство. Ратификация ожидается до того, как 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

Ресол Сардар из Аль-Джазиры сообщила из Анкары, что это заявление свидетельствует об изменении подхода НАТО к этому вопросу. «До сих пор НАТО настаивало на том, чтобы Финляндия и Швеция прибыли вместе», — сказал Сердар. «Похоже, что НАТО изменила эту позицию».

Перед своим прибытием в четверг Ниинистё сказал, что турецкие официальные лица запросили его присутствие в Анкаре, чтобы объявить о решении Турции по делу Финляндии.

Я давно знаю Эрдогана. «Я уверен, что у него есть важные сообщения», — сказал Нинисто во время посещения Кахраманмараша, одной из турецких провинций, наиболее пострадавших от землетрясений силой 7,8 и 7,6 балла 6 февраля.

Он также подчеркнул, что поддерживает скорейшее вступление Швеции, и в своем твите написал, что перед поездкой в ​​Турцию у него был «хороший разговор» с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Кристерсон сказал, что Швеция надеется на «быстрый процесс ратификации» после выборов в Турции.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан также похвалил это заявление, заявив, что Вашингтон «с нетерпением ждет скорейшего завершения этого процесса».

Он добавил, что Соединенные Штаты призывают Турцию «также быстро ратифицировать шведские протоколы о присоединении».

Между тем он призвал Венгрию, где официальное одобрение также застопорилось, «без промедления» завершить процесс ратификации.

Турция, Финляндия и Швеция подписали июньское соглашение об урегулировании разногласий по поводу членства стран Северной Европы.

В документ включены отрывки, касающиеся утверждений Анкары о том, что Стокгольм и Хельсинки не восприняли всерьез ее опасения по поводу тех, кого она считает «террористами», особенно сторонников Курдской рабочей партии или РПК, которая вела 39-летнюю вооруженную кампанию в Турции, и людей Анкара связывает с попыткой государственного переворота 2016 года.

Но Стокгольм разозлил Эрдогана в этом году, разрешив ультраправому политику протестовать перед посольством Турции, где политик сжег Коран. Позже Эрдоган сказал, что не будет поддерживать страны, которые допускают присоединение к «богохульству».

«Если вы не проявляете уважения к религиозным убеждениям Турецкой Республики или мусульман, вы не получите никакой поддержки со стороны НАТО. [membership] нас, — сказал он.