Эрдоган пригрозил выслать 10 западных послов

СТАМБУЛ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать послов из 10 стран, включая США, объявив их «персонами нон грата» после того, как они потребовали освободить заключенного в тюрьму филантропа.
«Я дал указания нашему министру иностранных дел и сказал:« Вы немедленно займитесь провозглашением персон нон грата этих 10 послов », – сказал Эрдоган в своей речи в субботу в Эскишехире, на западе Турции.
Взрыв, казалось, сигнализировал о возвращении к холодным отношениям с Западом после кратковременной оттепели, которую аналитики связывают с беспокойством Эрдогана по поводу неустойчивой экономики его страны.
Посланники, включая посланников из семи европейских стран, Канады и Новой Зеландии, а также Соединенных Штатов, в начале этой недели выпустили письмо, в котором призвали правительство Турции выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить филантропа. Осман Кавала, который содержится под стражей с 2017 года, несмотря на то, что не был признан виновным в совершении преступления.
Администрация Байдена была движущей силой этого послания в соответствии с политикой президента публично призывать государства к нарушениям прав человека.
Объявление отдельного человека персоной нон грата обычно означает, что он должен покинуть страну пребывания. Однако послам не сразу назначили крайний срок для отъезда, и еще не было ясно, будут ли они высланы на самом деле.
В последние годы у Эрдогана возникли разногласия со странами Запада, предположительно со своими союзниками по НАТО. Что еще более важно, у него возник спор с Вашингтоном по поводу его поддержки курдской группировки в Сирии, которую он считает террористической. Он также поссорился с Соединенными Штатами из-за своего сближения с Россией, в результате чего Турция приобрела передовую российскую систему противовоздушной обороны.
Но недавно он смягчил свою позицию по отношению к Западу, пытаясь спасти пошатнувшуюся турецкую экономику. Пригрозив выслать дипломатов, Эрдоган, похоже, отказался от этого гамбита и разорвал связи таким образом, чтобы он мог обвинить Запад в экономическом кризисе, сказал Сонер Чагаптай, директор программы исследований Турции в Вашингтонском институте.
Он сказал: «Он понимает, что не сможет изменить курс экономики, поэтому он будет обвинять Запад». «Это признание того, что экономику нельзя исправить».
Г-н Кавала был оправдан по обвинению в финансировании и организации крупномасштабных антиправительственных демонстраций в 2013 году, известных как протесты на площади Таксим. Но оправдательный приговор был незамедлительно заменен новыми обвинениями, связанными с спонсированием попытки государственного переворота 2016 года.
Правозащитные организации отклонили предъявленные ему обвинения как необоснованные и призвали комитет министров, курирующий Европейский суд по правам человека, возбудить дело о злоупотреблениях в отношении Турции, что является редкой мерой, которая может привести к приостановлению его полномочий в суде.
Послы выпустили письмо во вторник, в четвертую годовщину ареста г-на Кавалы, мнеНарушения в его деле «затмевают уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности турецкой судебной системы».
Заявление подписали послы Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также послы США, Канады и Новой Зеландии.
Великобритания, которая в следующем месяце принимает конференцию по изменению климата COP26, на которой присутствуют более 160 мировых лидеров, в том числе г-н Эрдоган, не подписала речь.
В своем выступлении в субботу Эрдоган, похоже, оставил место для переговоров. «Они должны знать и понимать Турцию», – сказал он о дипломатах. «В тот день, когда они этого не сделают, они уйдут».
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