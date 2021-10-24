Эрдоган пригрозил выслать 10 западных послов

СТАМБУЛ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать послов из 10 стран, включая США, объявив их «персонами нон грата» после того, как они потребовали освободить заключенного в тюрьму филантропа.

«Я дал указания нашему министру иностранных дел и сказал:« Вы немедленно займитесь провозглашением персон нон грата этих 10 послов », – сказал Эрдоган в своей речи в субботу в Эскишехире, на западе Турции.

Взрыв, казалось, сигнализировал о возвращении к холодным отношениям с Западом после кратковременной оттепели, которую аналитики связывают с беспокойством Эрдогана по поводу неустойчивой экономики его страны.

Посланники, включая посланников из семи европейских стран, Канады и Новой Зеландии, а также Соединенных Штатов, в начале этой недели выпустили письмо, в котором призвали правительство Турции выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить филантропа. Осман Кавала, который содержится под стражей с 2017 года, несмотря на то, что не был признан виновным в совершении преступления.