— После завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году выпускники легкой атлетики штата КанзасМеждународный олимпийский комитет объявил в пятницу (12 ноября), что задним числом завоевал золотую медаль в прыжках в высоту.

В 2012 году Кинард прыгнул в высоту на 2,33 метра, но его превзошел россиянин Иван Ухов, который прыгнул на 2,38 метра.

Спустя годы Ухов был дисквалифицирован за нарушение олимпийских допинговых правил и в 2019 году был дисквалифицирован на четыре года в Спортивном арбитражном суде. Ухов вернулся в тот же суд в прошлом году для рассмотрения апелляции, но не отменил решение. Впоследствии Кеннард получил золотую медаль, а три бронзовых медали, Дерек Друин из Канады, Робби Грабберс из Великобритании и Мутаз Исса Баршим из Катара, заняли серебро.

«Мы очень рады Эрику, что МОК, наконец, согласился перераспределить медали в прыжках в высоту среди мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, в результате чего Эрик взял золотую медаль», — сказал директор по легкой атлетике и кроссу. Клифф Ровелто . «Мы всегда видели, как Эрик выступал в Лондоне, где он выигрывал серебро, не потому, что он потерял золото. Он очень хорошо выступил в олимпийском финале».

Кеннарду пришлось долго ждать этого решения, который утверждал, что заслуживает золотой медали с тех пор, как Охова впервые обвинили в мошенничестве. Кинард — один из лучших олимпийских атлетов в истории легкой атлетики штата K, и его легенда будет расти теперь, когда его серебряная медаль была повышена до золота.

«Подвиг Эрика и трех спортсменов, которые изначально взяли бронзу, и очень жаль, что спортсмен, который занял четвертое место, а теперь возьмет бронзу, не имел возможности отпраздновать свою подготовку», — сказал Ровелто. «Им было отказано в законном признании и внешнем вознаграждении, которого заслуживает их работа. Лично я буду продолжать лелеять внутренние чувства, возникающие в результате успешного завершения процесса, который мы с Эриком начали в 2009 году, когда Эрик начал свое обучение в штате Канзас. Что действительно заставляет меня гордиться, так это то, что я знаю, что Эрик получит то же самое ».

Международный олимпийский комитет также перераспределил бронзовую медаль в прыжках в высоту среди женщин у российской спортсменки. Светлана Шкулина была дисквалифицирована за нарушение правил, и теперь бронзовая медаль будет у испанца Рут Петя.

«И для Эрика, и для USA Track & Field, которые верят в сильную глобальную антидопинговую программу и участвуют в ней, это отличная новость», — сказал генеральный директор USA Track and Field. Макс Сигель. «Он был чемпионом по прыжкам в высоту среди мужчин в 2011 и 2012 годах, в то время как в штате Канзас он начал 5-летнюю карьеру среди 10 лучших прыгунов в высоту в мире. Эрик, который был не только великим спортсменом, но и лидером в спорте, Теперь он действительно олимпийский чемпион 2012 года ».

Точно так же и в борьбе Тервел Длагнев из Соединенных Штатов получит бронзу 2012 года на Олимпийских играх до 120 кг. Этот шаг также ожидался после того, как в 2019 году были лишены золотых и серебряных призеров.

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