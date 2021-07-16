Эстер Бехарано умирает в возрасте 96 лет; Выживший в Освенциме борется с ненавистью с помощью хип-хопа

После войны она возобновила свою жизнь в месте, которое впоследствии стало Израилем. Она изучала пение, присоединилась к хору, давала уроки музыки и в 1950 году вышла замуж за Нассима Бежарано, водителя грузовика, от которого у нее родились двое детей: сын Гурам и дочь Эдна. В 1960 году она вернулась в Германию, поселилась в Гамбурге и вместе с мужем руководила прачечной.

У нее остались дети, двое внуков и четверо правнуков.

Мне было трудно обсуждать Холокост с кем-либо до 1970-х годов, когда я наблюдал за немецкими полицейскими, защищающими правых экстремистов от протестующих. Инцидент превратил ее в активистку, и она вступила в Общество преследователей нацистского режима. Она начала рассказывать свою историю в школах, произнося речи протеста и пела с группой, которую она сформировала вместе со своими детьми в 1989 году.

«Я использую музыку, чтобы противостоять фашизму», – сказала она The Times. «Музыка для меня все».

Примерно в 2009 году, когда ей было за 80, музыкальная карьера г-жи Бехарано приняла неожиданный поворот. Ее попросили присоединиться микрофон мафии, немецкая хип-хоп группа, с которой они продолжали распространять свое послание против фашизма и нетерпимости среди молодежи в Германии и за рубежом, от Стамбула до Ванкувера.

На сцене с Кутлу Юрцевен и Росси Пеннино г-жа Бежарано была необычным персонажем: миниатюрная женщина с белой стрижкой в ​​стиле пикси, поющая на идиш, иврите и итальянском языках.

Хип-хоп не был ее любимым музыкальным жанром. Она пошутила, что убедила своих товарищей по группе снизить громкость и перестать так много прыгать на сцене. Она считала, что влияние хип-хопа на молодежь может помочь ей противостоять росту нетерпимости.

«Двенадцать лет вместе и около 900 концертов вместе, и все это благодаря вашей силе», – написала Microphone Mafia на своем сайте после смерти г-жи Бехарано. «Твой смех, твоя храбрость, твоя решимость, твой стиль любви, твое понимание, твое сердце воина».