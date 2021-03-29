Эта радиоведущая разговаривает с экспертами в области науки, искусства и гуманитарных наук, не выходя из своего дома в Уистлере.

“The Joy of Guerrero” придумало название для своей недавно перезапущенной радиопрограммы, Синий часВ трудное время.

Уистлерит жила в отеле Blu в центре Ванкувера, когда была в городе, чтобы быть со своей больной матерью.

«Это был синий час для меня», – вспоминает она в электронном письме после интервью с Эффекты. «Моя мать умирала, но когда я выглянул в окно в ту ночь, я был рад, что стою лицом к Региональному радиовещательному центру CBC Radio на Гамильтон-стрит. На меня смотрели большие радиоантенны, и внезапно этот синий час стал счастливый час. Я знал. Я вернусь на радио “.

Перед тем как переехать в Уистлер семь лет назад, Герреро вёл программу на CiTR, общественной радиостанции Университета Британской Колумбии (UBC) под названием Профессор Так. Идея была проста, но количество усилий и заботы, вложенных в каждую серию, не было.

«Вначале идея была радиопрограммой, – говорит она. – Я брала интервью у профессоров Университета Британской Колумбии». «Поскольку мой собственный текст является междисциплинарным – я изучал многие вещи на протяжении многих лет – я хотел сосредоточиться на том же самом … идея заключалась в том, что я встречусь с людьми и расскажу об их исследованиях».

Она воспользовалась услугами экспертов в области науки, искусства и гуманитарных наук – и копалась в их журнальных статьях и книгах – у нее под рукой, нацелена на громкие имена в академических кругах и привлекла многих других.

«Это был настоящий вызов», – говорит она. «Что мне действительно нравилось, так это научные исследования. Это область, которой я никогда не занимался академически. Я не хотел задавать типичные вопросы о том, что происходило в то время. Мне было интересно извлечь из этого максимум пользы».

Однако предложение уменьшилось, когда она переехала в Уистлер, и перспектива стать волонтером стала пугающей. Но привлекательность ее хозяина всегда оставалась у нее в голове.

В конце прошлого года она отправила радиостанции электронное письмо с вопросом, может ли она возобновить программу. В тот момент из-за пандемии все программисты создавали свои шоу из дома. «Я даже не думала, что когда-нибудь снова буду производить все дома», – говорит она. Я просто подумал: «Как мне вернуться к этому снова? “

Она была довольна тем, что станция была на борту – и получила зеленый свет, чтобы производить все из своего горного дома.

Вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на мастерах, предложение немного шире. Теперь она глубоко знакомится с экспертами со всего мира, говорящими о жизни, литературе, науке и философии.

«Каждое шоу имеет индивидуальный подход», – добавляет она. «Итак, гости сами выбирают музыку, которая им нравится. Я в основном спрашиваю их, могут ли они назвать мне несколько имен людей, которые им нравятся, тех, кого они ищут, в прошлом или в настоящем. Я пытаюсь включить что-то более глубокое, чем раньше – человек, стоящий за поиском “.

Например, в своем возвращении на шоу она представила автора, редактора и биолога (В. Эффекты Обозреватель) Лесли Энтони, который для записи выбрал Джона Прайна и The Shins для своих музыкальных произведений.

Затем взгляните на Шари Форбс, специалиста по науке о смерти в области разложения человеческих тел. Герлин С. Прайор, эндокринолог и пионер в понимании и лечении пременопаузы и менопаузы. Кэтрин Пауэрс – знаток русской литературы, культуры и Достоевского. И Хулио Монтанер, выдающийся ученый и врач по СПИДу / ВИЧ (будет опубликовано на испанском языке).

С предложением, доступным на сайте citr.ca/radio/the-blue-hour– И скоро на всех платформах подкастов – Герреро надеется привлечь больше местных слушателей.

«Я чувствую, что мой мозг здесь, – говорит она. – Я отношусь к вещам так, как никогда раньше». «Когда я иду на интервью, я могу послушать подкаст или другое интервью. Может быть, я гуляю по лесу, когда слушаю. Я гораздо более подготовлен, я намного проще».