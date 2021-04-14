Эти веселые русские вариации выстрелят в ваш грифель

Русские повороты становятся привычным продуктом для многих Базовые упражненияИ на то есть веская причина: это упражнение повышает силу и стабильность косых мышц живота, что на самом деле может улучшить ваши беговые качества.

Но классические русские повороты через некоторое время могут почувствовать старение, поэтому изучение нескольких вариаций русских поворотов является ключом к тому, чтобы ваши тренировки были увлекательными и эффективными. Имея это в виду, Наум Тамир, генеральный директор и основатель CSCS. ТС Фитнес В Нью-Йорке была создана программа тренировок с четырьмя альтернативными вариациями классического русского стиля.

По словам Тамера, русские качели – и их разновидности – создают базовую силу и мощность, необходимые для повышения скорости и эффективности бега на ровной поверхности и холмах. Это потому, что движение русских скручиваний по телу – и использование изгибов – отражает движение, противоположное бегу трусцой, а это означает, что когда что-то происходит с одной стороной тела, противоположное происходит с другой. Подумайте о том, как движется ваша левая рука, когда вы шагаете правой ногой.

Кроме того, некоторые из различий, которые Тамир объясняет ниже, нацелены на прямые мышцы живота, позвоночник и плечиЭто приводит к большей инерции, лучшей форме и более сильному размаху рук.

Как это сделать: Прежде чем разбираться с различиями, приведенными ниже, вы захотите сделать базовый поворот на русском языке.

Начните с сидения, согнутые пятки к полу и согнутые в коленях. Держите обе руки перед собой, скрестив вместе. Поверните туловище, чтобы притянуть руки к левому бедру, сохраняя при этом остальную часть тела устойчивой с помощью кора. Сократите мышцы живота, удерживая грудь приподнятой, чтобы уравновесить копчик. Вернитесь в центр и повторите с правой стороны.

Сделайте 10 повторений каждого упражнения, перечисленного ниже, отдыхая 20 секунд между каждым упражнением. Завершите три раунда. Каждое движение Тамира показано в видео, чтобы вы могли понять, как оно выглядит.

Вам понадобится файл Набивной мяч И проф Маленькая группа Завершить это упражнение.

История продолжается

Русская эволюция с руками за голову

Начните в сидячем положении, поставив пятки на пол и согнув колени, руки за голову. Поверните туловище влево, но остальную часть тела сохраняйте устойчивой. Сократите мышцы живота, удерживая грудь приподнятой, чтобы уравновесить копчик. Вернитесь в центр и повторите с правой стороны. Чередуйте стороны.

Эволюция российского мотоцикла

Начните в сидячем положении, пятки на высоте нескольких дюймов от пола, колени согнуты, руки прямо перед грудью, ладони соприкасаются. Наклонитесь назад на 45 градусов, ступни согнуты, пятки не отрываются от земли. Одновременно вытяните правую ногу и поверните туловище вправо. Затем отведите правую ногу назад, вытяните левую и поверните туловище влево. Чередуйте стороны.

Русская эволюция с набивным мячом

Начните в сидячем положении, поставив пятки на пол и согнув колени, держа набивной мяч перед грудью. Откиньтесь назад под углом 45 градусов, ступни согнуты, пятки все еще касаются пола. Удерживая мяч в груди и спине прямо, поверните туловище вправо и прижмите мяч к земле с правой стороны. Вернитесь в центр, поверните влево и ударьте по мячу с левой стороны. Чередуйте стороны.

Русская эволюция с небольшой группой

Начните с сидения, пятки на полу, колени согнуты, руки вытянуты прямо перед грудью и обмотаны небольшой лентой на обоих запястьях. Поддерживайте натяжение маленького ремня, прижимая его тыльной стороной запястий к нему. Поверните туловище влево, но остальную часть тела сохраняйте устойчивой. Сократите мышцы живота, удерживая грудь приподнятой, чтобы уравновесить копчик. Вернитесь в центр и повторите с правой стороны. Чередуйте стороны.

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