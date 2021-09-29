Эти громкие имена Формулы-1 присутствовали на премьере Джеймса Бонда.

Премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде состоялась во вторник, 28 сентября. На мировой премьере фильма «Нет времени умирать» присутствовали несколько громких имен, в том числе имена из мира автоспорта. Присутствовал руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер, но присутствовал и Aston Martin.

Формула 1 присутствует на премьере сериала «Нет времени умирать»

Хорнер имел честь сфотографироваться с ведущим актером Дэниелом Крейгом и дамой Джуди Денч, что можно увидеть на его странице в Instagram. Денч много лет исполнял роль главы Бонда «М».

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Помимо Хорнера, присутствовал также Джордж Рассел, Лэнс и Лоуренс Строллы. Кими Райкконен тоже был на премьере фильма, но ловко избегал камер британских газет: он был гостем на швейцарской премьере в Цюрихе.

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