Эти громкие имена Формулы-1 присутствовали на премьере Джеймса Бонда.

Премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде состоялась во вторник, 28 сентября. На мировой премьере фильма «Нет времени умирать» присутствовали несколько громких имен, в том числе имена из мира автоспорта. Присутствовал руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер, но присутствовал и Aston Martin.
Формула 1 присутствует на премьере сериала «Нет времени умирать»
Хорнер имел честь сфотографироваться с ведущим актером Дэниелом Крейгом и дамой Джуди Денч, что можно увидеть на его странице в Instagram. Денч много лет исполнял роль главы Бонда «М».
Помимо Хорнера, присутствовал также Джордж Рассел, Лэнс и Лоуренс Строллы. Кими Райкконен тоже был на премьере фильма, но ловко избегал камер британских газет: он был гостем на швейцарской премьере в Цюрихе.
Из России с любовью…
Джордж Рассел, Лэнс Стролл, Лоуренс Стролл и Кристиан Хорнер посетили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». # F1 | @ 007 | #NoTimeToDie pic.twitter.com/cioSaNkwgr
– Формула 1 (@ F1) 29 сентября 2021 г.
# 007NoTimeToDie. . #NoTimeToDie первое шоу #Джеймс Бонд # Облигация 25 # Дэниел Крейг #Aston Martin # AMR21 # F1 Прекрасная жена президента Джерри Холливелл Хорнер, #DameJudiDench и друзья.# сексуальные девушки #Музыка # Фильмы # машины # Красный бык # RB16B # Хонда
NS. со мной. Кристиан Хорнер https://t.co/znEvaWgxxn pic.twitter.com/RLkr67kwtG
– Изумрудный камень (EmmaGemstone) 29 сентября 2021 г.
Имя Штайнера, Гюнтер Штайнер …#связь #NoTimeToDie # F1 #RussianGP pic.twitter.com/tmhsdzAETQ
– FormulaNerds (ФормулаНердс) 20 сентября 2021 г.
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