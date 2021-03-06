Этнические группы в Мьянме объединяются против общего врага: армии

На протяжении многих лет конфликта в лесах и горах Мьянмы этнические жители были свидетелями и пережили ужасающие зверства, включая массовые убийства, изнасилования и другие формы сексуального насилия, пытки, принудительный труд и перемещение со стороны вооруженных сил, а также санкционированную государством дискриминацию.

Преисполненные решимости бороться с этими нарушениями и гарантировать, что их отдельные голоса и требования будут услышаны, этнические люди громко присоединились к общенациональным протестам в знак солидарности против общего врага. Хотя многие опасались дальнейшего насилия и обострения конфликта со стороны неконтролируемой военной хунты, действующей безнаказанно и теперь твердо контролирующей страну.

«Эта битва идет с самого начала формирования самой страны. Мы надеемся, что нынешняя битва против военного переворота в двадцать первом веке станет новой надеждой для нашего народа», – сказал Чен Сан Ханин Лянь, активист. .

Этнические требования уходят глубже

Протестующие призвали военных уважать результаты выборов в ноябре 2020 года, в которых участвовала Национальная лига за демократию (НЛД) во главе с гражданским лидером. Аунг Сан Су Чжи , Победа подавляющим большинством. Они также требуют освобождения Су Чжи, свергнутого президента Вин Мьинта и других правительственных чиновников из-под стражи.

Но меньшинства, в число которых входят 135 официальных групп, говорят, что эти требования были в основном выдвинуты основной этнической группой страны, буддистами Бамарами, которые традиционно живут в центре страны, включая такие крупные города, как Янгон и Мандалай, и заявляют, что боевые действия продолжаются. глубже, чем просто военные стихи Лиги Патриотизм за демократию.

«Это очень важный переходный период», – сказала Now Esther Shit, активистка Карен. «В Бирме этнические люди маргинализированы, и их голоса исключены … Этнические люди должны объединиться и поднять свой голос в защиту наших прав», – добавила она, использовав другое название для Мьянмы.

Группа под названием «Всеобщий забастовочный комитет по делам национальностей» (GSCN) была создана для поддержки протестов и была центральной площадкой для многих протестующих этнических меньшинств. Он состоит из 29 этнических групп, и GSCN хочет положить конец военному правлению, отменить конституцию 2008 года, разработанную армией, построить федеральный демократический союз и освободить всех несправедливо арестованных.

«Этнические люди не хотят диктатуры, и мы не хотим, чтобы военное правительство управляло страной, потому что мы уже знаем последствия военного правления в этнических областях», – сказал Чет, член GSCN.

Когда Национальная лига за демократию Суу Ки выиграла выборы в 2015 году, была надежда, что ее обещание национального примирения остановит нарушения, продвинет мирный процесс и даст этническим народам право голоса в новой Мьянме. Но многие меньшинства считали, что Су Чжи управляется большинством и не допускаются к консультациям по затрагивающим их вопросам.

Между тем мирный процесс пошатнулся.

Санг Хенин Лиан из Chin Human Rights заявила, что НЛД добилась прогресса в создании инфраструктуры, такой как дороги, строительство, доступ в Интернет и образование, «но когда мы говорим о политике, за последние 10 лет ничего не изменилось». организация.

Штат Чин расположен высоко в горах, граничащих с Индией и Бангладеш, на крайнем западе Мьянмы. По словам Санг Хенин Лиан, удаленный и суровый штат с населением 500 000 человек является одним из самых бедных в стране, и за последние 20 лет там выросло интенсивное военное присутствие. Его жители недавно были вовлечены в боевые действия на юге между этническими повстанцами Ракхайн и армией.

Санг Хенинь Лянь сказала, что в прошлом люди Цинь использовали в качестве живого щита во время войны и были вынуждены нести армию или руководить ею.

«Беременность была одним из самых серьезных нарушений прав человека, поскольку жителей деревни заставляли нести (рис и оборудование) и просили мирных жителей сопровождать их, когда они уходили. Это все еще происходит в последние два года», – сказал Лиан.

Из-за десятилетий конфликта наземные мины продолжают заражать многие этнические районы по всей стране. Правозащитная организация в Чене задокументировала более 12 смертей от мин в штате за последние два года.

CNN связалась с правящим военным режимом по электронной почте, но пока не получила ответа.

Если армии Мьянмы удастся установить полноценную администрацию, то больше всего Лиен опасается усиления боевых действий в этнических районах.

«Будет больше нарушений прав человека и человеческих жертв», – сказал он. Это, конечно, приведет к массовому исходу в соседние страны ».

Протесты против переворота продолжаются в столице штата Цинь, Хакхе и других районах. По словам Лиена, среди самых больших требований были федеральная демократия и отмена конституции 2008 года.

За несколько месяцев до обретения Мьянмой независимости от Великобритании в 1947 году между некоторыми этническими группами страны было подписано соглашение об объединении страны в обмен на федеральное самоуправление. Отец Су Чжи, генерал Аунг Сан, возглавлял Временное правительство, которое заключило Соглашение Панглонг, но было убито вскоре после того, как обещание федерации не было выполнено.

Вместо этого сменявшие друг друга военные правители подвергали этнические меньшинства политике принудительной ассимиляции, называемой «бирманской», которая ограничивала религиозные и культурные обычаи непамаров, сделала бирманский язык обязательным в школах и отдавала предпочтение доминирующей буддийской религии.

Лиен сказал, что преследовались люди, не принадлежащие к этнической группе Бамар. «Вам могут дать пощечину, если вы обнаружите, что не говорите по-бирмански», – добавил он.

С тех пор этнические группы в Мьянме изо всех сил пытались решить судьбу своих исконных земель, поскольку штаты управляются этническими людьми, а не центральным правительством в Нейпьидо.

Карен защищает свои земли

В этот длительный конфликт вовлечены карены, этническое меньшинство, проживающее в основном в дельте Иравади и горных районах, граничащих с Таиландом на востоке страны.

С декабря возобновились боевые действия между армией и Каренским национальным союзом – одной из старейших повстанческих групп – несмотря на прекращение огня в 2012 году, вынудившее жителей покинуть свои дома.

Гуманитарная группа «Свободные рейнджеры Бирмы», работающая на передовой нескольких конфликтов в Мьянме, включая Карен, заявила, что эти нападения являются самыми интенсивными и массовыми с 2012 года, когда 6000 перемещенных лиц нашли убежище в джунглях.

Основатель группы Дэйв Юбанк считает, что усиление боевых действий напрямую связано с переворотом, поскольку военные хотят «осуществлять полный контроль в Бирме».

«Совершенно очевидно, что переворот был хорошо спланирован заранее, и мы увидели, что давление в этнических регионах здесь началось в декабре прошлого года и в январе, а затем после переворота – даже сильнее», – сказал Юбэнк. «В настоящий момент этнические лидеры чувствовали не только то, что они пытались защитить свой народ и перемещенных лиц, но они также чувствовали солидарность со сторонниками демократии и Механизма чистого развития в городах и на равнинах Бирмы».

В заявлении, опубликованном более чем 2500 каренцами из 34 деревень, во вторник был протест против оккупации армией «нашей земли и ее угрозы для нашей жизни и нашего мирного существования». В знак солидарности с движением против переворота они потребовали, чтобы армия «немедленно покинула наши земли» и «привлекла режим к ответственности за преступления, совершенные против этнической принадлежности».

«Мы осуществляем право на самоопределение и заявляем, что являемся законной политической властью на наших землях. Мы отвергаем все навязанные централизованно режимы и отвергаем военную диктатуру Бирмы и ее административную систему, навязанную на наших землях», – заявила группа. . «Как хранители земель наших предков, мы должны защищать и сохранять нашу окружающую среду от внешнего вмешательства, которое угрожает причинить вред нашим жителям».

Сочувствие к межнациональной борьбе

Несмотря на то, что в настоящее время действует нестабильное прекращение огня, боевые действия в западной части штата Ракхайн между этнической араканской армией и армией с ноября 2018 года стали одним из самых серьезных и интенсивных конфликтов в стране, что привело к жертвам среди гражданского населения и перемещению 200000 человек. , и длительное отключение интернета.

В то время как этнические люди объединились в протестах против военного переворота, ситуация в западном штате Ракхайн более сложна.

Кхин, араканский активист, проживающий в Янгоне, сказал, что для многих на севере раздираемого конфликтом государства нет большой разницы между военными и свергнутым правительством НЛД, которое поддерживало недавние кампании армии в этом штате.

«Большинство (в Северном Ракхайне) видит двух врагов, Национальную лигу за демократию и армию, объединившихся для борьбы против араканской армии в течение двух лет. Теперь они воюют друг с другом», – сказал он.

В марте 2020 года правительство объявило армию Аракана и ее политическое крыло террористической организацией, а в преддверии ноябрьских выборов Избирательная комиссия отменила голосование в нескольких городах Ракхайна, сославшись на соображения безопасности.

В прошлом месяце Араканская национальная партия – крупнейшая политическая партия штата и яростный критик Национальной лиги за демократию – направила своего представителя в совет военной администрации штата, что вызвало широкую критику со стороны жителей Ракхайна и гражданского общества.

Кхин сказал, что этот шаг «полностью повредил» политическую репутацию страны, поэтому он сформировал в Янгоне группу протеста против араканской антидиктатуры, «чтобы показать, что мы против переворота и диктатуры, и продемонстрировать солидарность с людьми здесь». Хотя он сказал, что результат, который вернул Национальную лигу за демократию к власти в соответствии с конституцией 2008 года, не стоит риска для жизни.

Конфликт в Ракхайне возник сразу после кровавой военной кампании против рохинджа. Некоторые рохинджа, которые сейчас проживают в лагерях беженцев в Бангладеш, выразили свою солидарность с протестующими, разместив сообщения в социальных сетях или организовав свои собственные демонстрации.

Переворот привел к самоанализу среди бирманцев, и некоторые из них извинились в социальных сетях за то, что не признали этнические конфликты.

По словам Кхина, по мере распространения кризиса рохинджа «в то время население Мьянмы в целом было в согласии с армией». Когда Су Чжи защищала действия военных в Международном суде, ее популярность, возможно, возросла до выборов.

«Но после переворота многие люди обменялись с ними симпатией, потому что терроризм имел место, но мы пренебрегли им», – сказал Хин.

Двигаясь вперед, добавил он, «недостаточно чувств и сочувствия. Им нужно показать свои действия».