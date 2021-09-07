Этой осенью эксклюзивная российская каршеринговая компания Делимобиль планирует провести IPO в Нью-Йорке на сумму 350 миллионов долларов – источники

Автор Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер). Российская каршеринговая компания Delimmobile может привлечь около 350 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США этой осенью и выбрала банки для проведения листинга, сообщили Reuters во вторник источники на финансовом рынке.

Три источника сообщили, что компания нацелена на IPO этой осенью, а два из них сообщили, что Делимобил планирует листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже за 350 миллионов долларов и двойной листинг в Москве. Делимобил ранее заявлял, что смотрит на шоу в Нью-Йорке.

Делимобиль, один из крупнейших провайдеров каршеринга в России, наряду с Яндекс.Драйвом и другими, от комментариев отказался.

Три источника сообщили, что Bank of America и Citi были среди банков, выбранных для организации размещения. Два источника сообщили, что другими выбранными банками были UBS, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Российский Ренессанс Капитал.

Bank of America, Citi, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал от комментариев отказались. UBS и Sberbank CIB не сразу ответили на запросы.

ВТБ сообщил, что в июле приобрел 13,4% акций Делимобиля. В июне DailyMobil сообщила, что миноритарный пакет акций ВТБ составляет 75 миллионов долларов.

Делимобиль, общий парк которого в России насчитывает более 16000 автомобилей, объявил о планах проведения первичного публичного размещения акций в 2019 году, заявив, что он предложит 40% акций. Источники не сообщили, соответствует ли цель в 350 миллионов долларов на эту осень 40% бизнеса.

В июне компания заявила, что планирует выйти на рынки развивающихся стран.

(Репортаж Ольги Поповой и Глеба Столярова; дополнительный репортаж Татьяны Вороновой; сценарий Александра Марроу; редактирование Кати Голубковой и Бернадетт Баум)