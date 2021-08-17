Этот электросамокат, о котором вы никогда не слышали, установил новый рекорд наземной скорости

картина : Днепр

Во время Недели скорости SCTA Bonneville на прошлой неделе, множество новых причудливых линий электрических силовых установок были затянуты в грунт в поисках общего рекорда скорости электрических силовых установок. Ни одному из них это не удалось, поскольку EV West продолжала измельчать приводные ремни и не дотягивала до всех других претендентов, установивших рекорд в прошлом году. Консервативному проекту электромобиля удалось установить новый рекорд, хотя электрический мотоцикл Delfast Dnieper сумел установить специальную сборку (мотоцикл класса A) с приводом от электродвигателя класса (Omega) со скоростью 107 миль в час. Иногда это все, что нужно.

Гонщик Сергей Малык ранее устанавливал новые рекорды Бонневиле на собственном Днепр Электрик в 2017 и 2018 годах, постоянно меняя байк, чтобы сделать его быстрее. В этом году байку удалось побить предыдущий рекорд 2018 года на 3 мили в час. В то время как рама – разовая спец для разборки, мотор и аккумуляторы взяты прямо со склада Днепра.

картина : Днепр

В 2021 году владелец модернизирует байк новым контроллером с обновленным программным обеспечением, и Новый электродвигатель с постоянными магнитами мощностью 50 кВт (пиковая мощность 100 кВт). Всего на борту велосипеда 36 батарей для работы. 22000 мАч Почасовая подача инвертора 800 вольт. Теперь, если я правильно подсчитываю (или, точнее, если это калькулятор преобразования, который я нашел в Google), общая батарея должна составлять 16 кВт · ч, или примерно половину того, что есть в Nissan Leaf. Это может быть не так далеко, но это продолжается быстро.

картина : Днепр

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Это интересная небольшая поездка, поскольку, похоже, она не несет никакой аэродинамической помощи. Я не учился в Главном управлении туризма и древностей. специальный строительный мотоцикл свод правил, но похоже, что этот рекорд будет легко побить в ближайшие годы. Черт, LiveWire One ограничен электроникой до 115 миль в час, так что возьмите его и сделайте шасси для него и брата вашей мамы Роберта.

В любом случае, приятно видеть, как электрические двигатели бьют рекорды в Бонневилле. Предстоит еще много развиваться, но теоретически возможно, что электромобили скоро обгонят машины с поршневым двигателем в книгах рекордов. Смотрите это пространство. Знаешь, в ближайшее десятилетие или около того.