Этот 17-минутный спринт Stardew Valley начинается с разрушения

Быстрые игры закончатся завтра, и это был один из лучших заездов с прошлой недели. Долина Стардо. Speedrunner Olenoname завершила симулятор фермы за 17 минут, сочетая ошибки и экстремальные навыки.

Чтобы понять, чего ожидать, забег начинается с того, что игрок использует ошибку, чтобы вызвать свой инвентарь во время сцены фильма, чтобы он мог сбросить свои сельскохозяйственные инструменты. Хотя можно сказать, что он начинается еще раньше, с того, что главный герой назван в честь длинного ряда символов стихии.

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Есть бегуны с быстрыми глюками и без глюков, но я предпочитаю первое. На первый взгляд может показаться, что было бы проще быстро пройти игру с лазейками, но подвиги, которые находят быстрые гонщики, как правило, неуклюжи и трудны для выполнения. Кроме того, намного веселее наблюдать, как игрок Stardew Valley завершает игру, например, взрывает свой сад в тот момент, когда он его видит по какой-то причине.

Awesome Games Done Quick — это спринт-марафон, который проводится два раза в год, а во время трансляции собираются благотворительные пожертвования. Он работает уже почти неделю и на момент написания этой статьи собрал 2,3 миллиона долларов (около 1,6 миллиона фунтов стерлингов). Вы можете видеть, какая скорость все еще идет В полном расписании AGDQ.