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Россия и Турция – одновременно союзники и противники – использовали «отсутствие» США на Ближнем Востоке, чтобы усилить свое влияние в регионе. «Возвращение» США на мировую арену при Джо Байдене означает, что Вашингтон столкнется с новой реальностью на том основании, что Москва и Анкара будут укреплять свои позиции. На прошлой неделе ООН. Это особенно заметно в Ливии, где в конце спонсируемого заседания было назначено новое временное правительство. Ни один вопрос не приносит столько, сколько сила оппозиции по оси Москва-Анкара против Вашингтона.

Энергетика – один из важнейших секторов отношений между Россией и Турцией, объем товарооборота в 2019 году достиг 26,3 миллиарда долларов. Российская государственная атомная компания «Росатом» строит атомную электростанцию ​​в турецкой провинции Мерсин. Завод Aqua, который будет завершен в 2024 году, будет обеспечивать 10 процентов электроэнергии Турции. Конечно, Турция по-прежнему будет больше зависеть от ископаемого топлива, и для этого она снова будет больше зависеть от России, в основном от поставок природного газа по трубопроводу Turkstream.

Однако это не означает, что Анкара хранит все яйца в одной корзине. Турция уже пытается диверсифицировать поставки газа.

Войдите, Ливия. Действия Турции в Ливии, включая соглашение о морской границе, в конечном итоге могут позволить Анкаре покупать природный газ непосредственно у России в Средиземном море. (Правда, у этой возможности много трудностей.) Но в Ливии Анкара и Москва сталкиваются друг с другом в геостратегическом соперничестве – политический форум ООН и Ливии, завершившийся на прошлой неделе, ничего не изменит.

В течение последних нескольких лет Турция долгое время имела военно-политическое присутствие в Ливии, ее запасы нефти считаются крупнейшими в Африке и девятыми по величине в мире. Но для защиты поставок нефти и природного газа Турция должна установить контроль над могущественной провинцией страны Сирт.

Эти планы сейчас кажутся сложными, по крайней мере, на данный момент. Попытки Анкары использовать прокси для продвижения к нефтяным месторождениям Сиреницы через город Сирт в прошлом году потерпели неудачу. Теперь, как согласилось временное правительство, дальнейшие военные действия пока невозможны.

Он контролирует Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием Халифы Хабдара на обширных территориях нефтяного сектора и портовых сооружениях на побережье. Турция недавно обвинила Хаббарда в продаже нефти через незаконные компании, закрытии на несколько месяцев нефтяной осады и нефтяных скважин в раздираемой войной стране. Это позволило Хаббарду собрать больше средств и сохранить поддержку иностранных игроков.

Хотя Турция по-прежнему контролирует нефтяные месторождения в западной Триполитии, это считается лишь утешительным призом. Провинция Сирт важна для его расчетов. Именно поэтому Анкара будет и дальше укреплять свои позиции в восточном регионе и искать способы получить там некоторый контроль над своими активами. С этой целью его поддерживает премьер-министр Абдул Хамид Дипа, назначенный с запада страны под контролем поддерживаемого Турцией правительства Национального согласия, которое назвало Турцию своим «другом и союзником».

На другом конце страны Мохамед аль-Манфи, лидер новой президентской группы из трех членов, пообещал, что Москва, сторонница ЛНА, будет укреплять российско-ливийское сотрудничество.

В результате, несмотря на временное правительство Востока и Запада, геополитика Россия-Турция продолжается в бинарной Ливии. Эти двое будут активно участвовать в продолжающемся мирном и политическом процессе, а также в подготовке к декабрьским выборам, к которым некоторые уже относятся с некоторым скептицизмом. Но ООН. США в основном отсутствуют, за исключением заявления, опубликованного в конце встречи – совместного заявления с Великобританией, Францией, Германией и Италией.

Говорят, что Москва заняла место в регионе, потому что Барак Обама допустил это. Что касается Турции, то отсутствие последовательной политики со стороны администрации Трампа дало Анкаре возможность с радостью воспользоваться этим. Фактически, аналитики пробормотали о том, как Турция могла бы оставить свой авианосец, который скоро будет введен в эксплуатацию, чтобы изменить правила игры для Ливии – уровень стратегической смелости, который рассматривается в отсутствие твердой приверженности США.

Ожидается, что Россия и Турция (а также Иран и Китай), которые уже много лет обосновались в регионе, будут расширять свое влияние, несмотря на «возвращение» США. (Примечание для группы Байдена: публикация предыдущего доклада ООН, призывающего Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты покинуть Ливию, не имеет таких же полномочий, как у Белого дома или Госдепартамента. Конечно, администрация не особо заботится.) На данный момент, к сожалению, такой большой иностранный получатель внимания Ливия. Присмотритесь к тому, как проходит игра.

Согласовано с Syndication Bureau

Никола Микович – приглашенный участник. Открытые сцены являются частными.