ЭТУ «ЛЭТИ»: ЛЭТИ и Индия: новый стимул для сотрудничества – Образование Индия | Последние новости образования | глобальные образовательные новости

В ходе переговоров участники обсудили возможные направления сотрудничества. В их числе увеличение числа студентов из Индии в ЛЭТИ, их участие в сезонных школах и подготовительных занятиях. Стороны обсудили назначение преподавателей ЛЭТИ для чтения лекций в университетах Индии и организацию в ЛЭТИ курсов повышения квалификации для учителей русского языка из Индии. Обсуждалось также налаживание партнерских отношений между университетом и ведущими университетами Индии.

Доктор Шротрия увидел большой потенциал для совместной работы в уникальной магистерской программе LETI English Language Heritage Science.

«Сохранение культурного наследия важно не только для истории, но и для общества и подрастающего поколения».

Доктор .. Шишир Шротрия, советник по науке и технологиям, Посольство Индии в Российской Федерации

Также доктора Шротрия интересовал опыт ЛЭТИ по созданию школы технопарка на базе Кудровского образовательного центра. Анастасия Менина, вице-президент ЛЭТИ по международным делам, подтвердила, что подобные центры могут быть созданы и в других странах, в том числе в Индии.

«Взаимодействие с академическими и промышленными партнерами из Индии очень важно для нашего университета. Я уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс более интенсивному сотрудничеству между нашими двумя странами».

Анастасия Менина, Вице-президент по международным связям ЛЭТИ

В ходе встречи заведующий кафедрой микроэлектроники и наноэлектроники профессор Виктор Лошинин рассказал о научных достижениях ЛЭТИ в области гибкой электроники, биосенсоров и алмазной электроники. Гость из посольства Индии был настолько поражен кристаллами синтетического алмаза, что сравнил его со знаменитым алмазом Кохинор, который является самым дорогим алмазом из существующих.

Доктор Шешер Шротрия и Виктор Лешинин увидели реальный потенциал сотрудничества в области биомедицинских технологий, что стало особенно актуальным в эпоху коронавируса.

Стороны договорились провести в сентябре онлайн-встречи с представителями факультетов и кафедр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для детального обсуждения сотрудничества.