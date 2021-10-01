Эфиопия высылает представителей ООН из-за опасений голода в Тыграе

У группы, в которую входят должностные лица Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Управления Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (UNOCHA), есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
Ранее в этом месяце Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) заявило, что в раздираемом войной регионе Тыграй произошла «фактическая блокада гуманитарной помощи», в результате чего по меньшей мере 400 000 человек столкнулись с голодом, согласно данным агентства. последние цифры.
С июля только 606 грузовиков с гуманитарными грузами смогли въехать в Тыграй – небольшая часть того, что необходимо для оказания гуманитарной помощи 5,2 миллионам человек, по данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности.
По оценкам Организации Объединенных Наций, для удовлетворения спроса необходимо 100 грузовиков в день. Организация Объединенных Наций заявляет, что правительство Эфиопии по-прежнему препятствует ввозу в этот район предметов медицинского назначения.
Организация Объединенных Наций указала на «логистические и бюрократические препятствия, включая длительные задержки с доставкой гуманитарных грузов» и острую нехватку топлива, а также сообщила о преследовании водителей как о причинах ограничения проезда.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ответил на угрозы изгнания в четверг, заявив, что он «шокирован» этим решением и что всемирная организация работает над тем, чтобы сохранить персонал в стране, в заявлении, зачитанном его пресс-секретарем.
«Я полностью уверен, что персонал ООН в Эфиопии выполнит эту работу. ООН привержена делу помощи эфиопскому народу, который зависит от гуманитарной помощи. Сейчас мы общаемся с правительством Эфиопии в надежде, что соответствующий персонал ООН будет позволили продолжить свою важную работу ».
«Мы хотим, чтобы правительство Эфиопии сделало то, что обещало, а именно облегчило доступ», – добавил он.
Госдепартамент, ЮНИСЕФ и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов не сразу ответили на запросы о комментариях.
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