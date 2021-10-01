Эфиопия высылает представителей ООН из-за опасений голода в Тыграе

У группы, в которую входят должностные лица Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Управления Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (UNOCHA), есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Ранее в этом месяце Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) заявило, что в раздираемом войной регионе Тыграй произошла «фактическая блокада гуманитарной помощи», в результате чего по меньшей мере 400 000 человек столкнулись с голодом, согласно данным агентства. последние цифры.

С июля только 606 грузовиков с гуманитарными грузами смогли въехать в Тыграй – небольшая часть того, что необходимо для оказания гуманитарной помощи 5,2 миллионам человек, по данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности.

По оценкам Организации Объединенных Наций, для удовлетворения спроса необходимо 100 грузовиков в день. Организация Объединенных Наций заявляет, что правительство Эфиопии по-прежнему препятствует ввозу в этот район предметов медицинского назначения.