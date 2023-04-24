Юн из Южной Кореи встречается с Байденом, поскольку сомнения относительно ядерного зонтика растут

Президент Южной Кореи Юн Сок Юл в понедельник отправился на саммит США с президентом США Джо Байденом в редкое время в Южной Корее по поводу альянса, который десятилетиями обеспечивал ее безопасность.

Поездка Юна 24-29 апреля является первым государственным визитом южнокорейского лидера в Соединенные Штаты за 12 лет и ознаменует 70-летие партнерства, которое помогло закрепить стратегию США в Азии и заложило основу для появления Южной Кореи в качестве экономический лидер. власть.

Но по мере того, как Северная Корея продвигается в разработке ядерного оружия и ракет для его доставки, в Южной Корее все чаще возникают вопросы о том, чтобы полагаться на «расширенное сдерживание», которое, по сути, является ядерным зонтиком США, и даже были некоторые призывы от высокопоставленных членов партия Юн выступает за разработку в Южной Корее собственного ядерного оружия.