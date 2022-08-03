science

Является ли недавно запущенный российский космический корабль шпионским преследователем?

3 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Перед недавно запущенным российским спутником-шпионом может быть поставлена ​​задача выследить одного из его американских аналогов.

Российский спутник, известный как Космос 2558 (Откроется в новой вкладке)Ходили слухи, что это корабль-инспектор еще до того, как он взлетел в понедельник (1 августа), отметил Марко Лангбрук, нидерландский специалист по спутниковому отслеживанию. запись в блоге за вторник (Откроется в новой вкладке) (2 августа). Эти слухи вряд ли исчезнут в ближайшее время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.