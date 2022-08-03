Является ли недавно запущенный российский космический корабль шпионским преследователем?

Перед недавно запущенным российским спутником-шпионом может быть поставлена ​​задача выследить одного из его американских аналогов.

Российский спутник, известный как Космос 2558 (Откроется в новой вкладке)Ходили слухи, что это корабль-инспектор еще до того, как он взлетел в понедельник (1 августа), отметил Марко Лангбрук, нидерландский специалист по спутниковому отслеживанию. запись в блоге за вторник (Откроется в новой вкладке) (2 августа). Эти слухи вряд ли исчезнут в ближайшее время.

Космос 2558 был запущен в той же орбитальной плоскости, что и США 326, американский спутник-шпион. Ракета SpaceX Falcon 9 вышла на орбиту Лангбрук заметил в феврале прошлого года. Два спутника также находятся на близкой высоте, и рандеву запланировано относительно скоро, при условии, что ни один из них не совершит каких-либо значительных маневров в течение следующего дня или около того.

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Со своей нынешней орбитой «Космос 2558» относительно скоро приблизится к США [326] 4 августа в 14:47 UTC [10:47 a.m. EDT]Книги Лэнгбрука. Расстояние сближения ~ 75 км [47 miles]; Почти все это (73 км. [45 miles]) на подъеме».

Честно говоря, USA 326 выглядит довольно интересно. Засекреченный американский спутник недавно что-то запустил — то ли субспутник, то ли обломок — По словам астрофизика и спутникового трекера Джонатана Макдауэлла (Откроется в новой вкладке)Он базируется в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики.

Не было бы шоком, если бы Космос 2558 был шпионским преследователем. Ведь два российских спутника маневрировали примерно в 100 милях (160 км) от американского космического корабля USA 245. В начале 2020 г. как отмечает Лангбрук.

Официальные лица США не были довольны этой очевидной орбитальной инспекцией.

«Мы считаем такое поведение необычным и тревожным», — заявил генерал Джон «Джей» Рэймонд, начальник отдела космических операций Космических сил США. Он сказал журналу TIME (Откроется в новой вкладке) во время. «Он может создать опасную ситуацию в космосе».

Есть ли у Cosmos 2558 такие же трюки? Будет интересно следить за обоими спутниками [in] В ближайшие недели мы увидим, что произойдет».