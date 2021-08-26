Япония выступает против учений России на спорном острове

Высокопоставленный представитель правительства заявил в четверг, что японское правительство организовало акцию протеста против России после того, как Москва заявила, что проводит целенаправленные учения возле контролируемого Россией острова на главном северном острове Хоккайдо.

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Кадо призвал российских официальных лиц в субботу объявить навигационное предупреждение на четыре дня с четверга и 13-17 сентября на острове Эторофу, называемом Японским морем.

Премьер-министр Японии Кацунобу Като выступает на пресс-конференции 23 августа 2021 года в Токио. (Киото)

«Мы подали протест, заявив, что это неприемлемо», – сказала Като на очередной пресс-конференции.

Като добавил, что давний региональный спор, который Токио называет четырьмя островами, «должен быть решен коренным образом» и что Япония «твердо» будет вести переговоры с Москвой.

Бои за острова, известные как южные курлы России, помешали двум странам заключить послевоенное мирное соглашение. Россия хочет, чтобы Япония признала, что четыре острова были законно оккупированы после капитуляции Токио во Второй мировой войне, при этом считая оккупацию Японии незаконной.

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