Японские космические туристы покидают Международную космическую станцию

Японский миллиардер, продюсер и российский космонавт покинул Международную космическую станцию и вернулся на Землю, завершив свой первый визит космических самоходных туристов на орбитальную станцию более чем за десять лет.
МОСКВА. Японский миллиардер, продюсер и российский космонавт покинул Международную космическую станцию и вернулся на Землю, завершив первый визит космических самоходных туристов на орбитальную заставу за более чем десятилетие.
Модный магнат Юсаку Маэдзава, его продюсер Юдзу Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин поднялись на борт российского космического корабля «Союз», который покинул станцию в 23:50 по Гринвичу в воскресенье.
Он должен был приземлиться в степях Казахстана в понедельник в 9:13 (03:13 по Гринвичу), примерно в 150 километрах (около 90 миль) к юго-востоку от города Джизказган.
46-летний Маэдзава и его 36-летний продюсер стали первыми туристами, которые самостоятельно оплачивают свою работу, посетившими космическую станцию с 2009 года.
Выступая на прошлой неделе в интервью Associated Press в прямом эфире с орбитальной космической станции, Маэдзава сказал: «Когда вы окажетесь в космосе, вы поймете, сколько это стоит, получив этот удивительный опыт».
Когда его спросили о сообщениях, в которых утверждалось, что он заплатил более 80 миллионов долларов за 12-дневное задание, Маэдзава сказал, что не может раскрыть сумму контракта, но признал, что заплатил «много» из этой суммы.
В октябре российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко провели 12 дней на станции, чтобы снять первый в мире фильм на орбите — проект, спонсируемый российской космической компанией Роскосмос, чтобы помочь отполировать космическую славу страны.
Маэдзава заработал состояние на розничной торговле модной одеждой, запустив крупнейший в Японии онлайн-центр модной одежды Zozotown. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,9 миллиарда долларов.
На станции остались астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хи. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства.
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