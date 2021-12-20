Японские космические туристы покидают Международную космическую станцию

Японский миллиардер, продюсер и российский космонавт покинул Международную космическую станцию ​​и вернулся на Землю, завершив свой первый визит космических самоходных туристов на орбитальную станцию ​​более чем за десять лет.

МОСКВА. Японский миллиардер, продюсер и российский космонавт покинул Международную космическую станцию ​​и вернулся на Землю, завершив первый визит космических самоходных туристов на орбитальную заставу за более чем десятилетие.

Модный магнат Юсаку Маэдзава, его продюсер Юдзу Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин поднялись на борт российского космического корабля «Союз», который покинул станцию ​​в 23:50 по Гринвичу в воскресенье.

Он должен был приземлиться в степях Казахстана в понедельник в 9:13 (03:13 по Гринвичу), примерно в 150 километрах (около 90 миль) к юго-востоку от города Джизказган.

46-летний Маэдзава и его 36-летний продюсер стали первыми туристами, которые самостоятельно оплачивают свою работу, посетившими космическую станцию ​​с 2009 года.

Выступая на прошлой неделе в интервью Associated Press в прямом эфире с орбитальной космической станции, Маэдзава сказал: «Когда вы окажетесь в космосе, вы поймете, сколько это стоит, получив этот удивительный опыт».

Когда его спросили о сообщениях, в которых утверждалось, что он заплатил более 80 миллионов долларов за 12-дневное задание, Маэдзава сказал, что не может раскрыть сумму контракта, но признал, что заплатил «много» из этой суммы.

В октябре российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко провели 12 дней на станции, чтобы снять первый в мире фильм на орбите — проект, спонсируемый российской космической компанией Роскосмос, чтобы помочь отполировать космическую славу страны.

Маэдзава заработал состояние на розничной торговле модной одеждой, запустив крупнейший в Японии онлайн-центр модной одежды Zozotown. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,9 миллиарда долларов.

На станции остались астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хи. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства.