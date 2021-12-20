Японский миллиардер Маэдзава должен приземлиться в Казахстане после 12-дневного полета в космос

ЗАКАЗЗАН, Казахстан, 20 декабря. (Рейтер) — Японский миллиардер Юсаку Маэдзава собирается вернуться на Землю в понедельник после 12-дневного полета в космос, который, по его словам, он расценил как пробный запуск его запланированного путешествия вокруг Луны с Илоном. . SpaceX в 2023 году.

46-летний магнат моды и коллекционер произведений искусства, который 8 декабря успешно стартовал с космодрома Байконур в Казахстане вместе со своим помощником Юзу Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, должен был приземлиться в 03:13 по Гринвичу в другом месте в казахстанской степи. .

Энтузиаст космоса, Маэдзава совершил путешествие на космическом корабле «Союз» и стал первым космическим туристом, побывавшим на Международной космической станции (МКС) более чем за десять лет.

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Скорее всего, он вернется к снежным условиям на земле, с дождем и минусовыми температурами, ожидаемыми на его запланированной посадочной площадке примерно в 150 километрах (93 милях) к юго-востоку от города Жизказган в центральном Казахстане.

Маэдзава станет первым частным пассажиром лунного полета SpaceX в 2023 году, поскольку коммерческие компании, включая Blue Origin Джеффа Безоса, возвещают новую эру космических путешествий для богатых клиентов.

Миллиардер, который продал модную онлайн-компанию Zozo (3092.T) SoftBank в 2019 году, ищет восемь человек, которые присоединятся к нему в его лунном путешествии в 2023 году, для чего от заявителей потребуется пройти медицинские осмотры и собеседование.

Маэдзава стал нарицательным в Японии благодаря своей склонности к частным самолетам, суперкарам и денежным подаркам подписчикам в Twitter и знаменитым подругам в стране, известной своей корпоративной культурой.

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(Исчерпывающий отчет Зоматова). По сценарию Александра Марроу, редактированию Уильяма Маклина

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