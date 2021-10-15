Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед полетом в космос

МОСКВА (Рейтер). Для японского модного магната Юсаку Маэдзава тренироваться в невесомости перед запланированным полетом в космос в конце этого года было непросто.
«Я прожил 45 лет и не испытал ничего подобного. Сначала я был смущен», – сказал он через переводчика на пресс-конференции, появившись вместе со своим помощником и российским космонавтом Александром Мисоркиным.
«Я не мог контролировать движения рук и ног. Но когда я немного привык, это было очень интересно», – добавил он в Подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Мысоркин будет сопровождать космического туриста во время 12-дневного путешествия на борту российского космического корабля “Союз”, которое, как ожидается, начнется 8 декабря.
Маэдзава планирует стать первым японским космическим туристом, посетившим Международную космическую станцию. Подробнее
Он сказал, что тренировался в течение нескольких месяцев перед поездкой и еще не чувствовал страха или беспокойства.
«Наше вдохновение растет», – сказал он.
(Репортаж Михаила Антонова), сценарий Марии Цветковой
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