Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед полетом в космос

МОСКВА (Рейтер). Для японского модного магната Юсаку Маэдзава тренироваться в невесомости перед запланированным полетом в космос в конце этого года было непросто.

«Я прожил 45 лет и не испытал ничего подобного. Сначала я был смущен», – сказал он через переводчика на пресс-конференции, появившись вместе со своим помощником и российским космонавтом Александром Мисоркиным.

«Я не мог контролировать движения рук и ног. Но когда я немного привык, это было очень интересно», – добавил он в Подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Астронавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэдзава и Юдзу Хирано на тренировке перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник по производству Юдзу Хирано во главе с астронавтом Роскосмоса Александр Мисуркин, Он примет участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года. REUTERS / Шамиль Зуматов / Павел Подробнее

Мысоркин будет сопровождать космического туриста во время 12-дневного путешествия на борту российского космического корабля “Союз”, которое, как ожидается, начнется 8 декабря.

Маэдзава планирует стать первым японским космическим туристом, посетившим Международную космическую станцию. Подробнее

Он сказал, что тренировался в течение нескольких месяцев перед поездкой и еще не чувствовал страха или беспокойства.

«Наше вдохновение растет», – сказал он.

(Репортаж Михаила Антонова), сценарий Марии Цветковой

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