Японский модный магнат отправился на Международную космическую станцию, поскольку Россия развивает космический туризм | Международная космическая станция

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава сказал, что он с трудом сдерживает волнение накануне своего запуска на Международную космическую станцию ​​в рамках подготовки к более амбициозному путешествию вокруг Луны с SpaceX Илона Маска, запланированному на 2023 год.

46-летний модный магнат и коллекционер произведений искусства тренировался в космическом центре под Москвой, прежде чем стал первым космическим туристом, побывавшим на Международной космической станции более чем за десять лет.

Маэдзава будет путешествовать на борту космического корабля «Союз», управляемого российским космическим агентством Роскосмос, который стартует в среду с космодрома Байконур в Казахстане. Его будут сопровождать его помощник Юзо Хирано, который будет документировать полет, и российский космонавт Александр Мисоркин.

Выступая с Байконура перед 12-дневным полетом, Маэдзава сказал, что полет в космос был детской мечтой.

«Я взволнован. Я чувствую себя учеником начальной школы, собирающимся прогуляться, — сказал Маэдзава на пресс-конференции. — Я не думал, что смогу отправиться в космос. Я любил звездное небо и небесные тела. Мне повезло, что у меня появилась такая возможность, и я наконец осуществил свою мечту ».

Миллиардер ведет хронику своих приготовлений в социальных сетях, в том числе демонстрирует свой скафандр и ездит на центрифуге с планами расширить пространство.

Во время своих 100 дней тренировок Маэдзава сказал, что ему понравился эквивалентный полет, когда невесомость возникает на короткие периоды в адаптивном плане, но тренироваться на вращающемся кресле было трудно.

Бизнесмен, который был одет в синий летный костюм со значком «мир во всем мире», сказал, что изо всех сил пытался выучить русский язык, чтобы общаться со своими тренерами, и с нетерпением ждал возможности поесть суши, когда вернется на Землю.

У Роскосмоса есть места на старте «Союза», и в этом году он увеличил количество своих гражданских полетов. В октябре она отправила на станцию ​​актера и кинорежиссера, где снимали на орбите кадры из первого фильма.

Маэдзава также станет первым частным пассажиром лунного полета SpaceX, поскольку коммерческие компании, включая Blue Origin Джеффа Безоса, возвещают новую эру космических путешествий для богатых клиентов.

Миллиардер, который продал модную онлайн-компанию Zozo SoftBank в 2019 году, ищет восемь человек, которые присоединятся к нему в его лунном путешествии в 2023 году, что потребует от заявителей прохождения медицинских экзаменов и собеседования.

Маэдзава стал нарицательным в Японии благодаря своей любви к частным самолетам и суперкарам, а также денежным пожертвованиям подписчикам в Твиттере и знаменитым партнерам в стране, известной своей послушной корпоративной культурой.

Маэдзава станет первым гражданином Японии, побывавшим в космосе с тех пор, как тележурналист Тойохиро Акияма посетил космическую станцию ​​»Мир» в 1990 году.