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Яя Туре предлагает помощь осажденной “Барселоне”, когда давление на Рональда Кумана усиливается после поражения “Атлетико Мадрид” | новости футбола

5 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Яя Туре предложил свои услуги «Барселоне» в период одного из самых глубоких кризисов в истории клуба.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов с «Барселоной» под руководством Пепа Гвардиолы в 2010 году, считает, что его бывшая команда переживет бурный период на поле и за его пределами.

Чемпионы Ла Лиги 2019 года занимают девятое место в таблице после победы всего в трех из своих первых семи игр, а менеджер Рональд Куман находится под сильным давлением, чтобы сохранить свою работу, на фоне финансового хаоса, который включает в себя более 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Туре предложил свою помощь в восстановлении позиции клуба в серии эмоциональных комментариев в Twitter после поражения «Барселоны» от «Атлетико Мадрид» со счетом 2: 0 в воскресенье.

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Туре выиграл Лигу чемпионов с Барселоной под руководством Пепа Гвардиолы в 2010 году.

Он сказал: «Время, проведенное в« Барселоне », было одним из лучших воспоминаний моей футбольной карьеры.

“Клуб решил довериться мне, когда я был молодым игроком, и все же я зарекомендовал себя в высшей лиге. Я всегда буду благодарен клубу за то, что они сделали для меня”.

«Это может быть трудное время для клуба, но моя вера в« Барселону »сильна. Я всегда буду рядом с клубом, если я им когда-нибудь понадоблюсь, потому что мое сердце всегда с клубом, болельщиками и болельщиками».

38-летний футболист, который ушел на пенсию в прошлом году после окончания футбольной карьеры в Китае, в настоящее время работает помощником тренера Ахмада Грозного и имеет тренерские значки УЕФА.

«Барселона» решила пока остаться с Куманом, поскольку президент Хоан Лапорта публично поддержал голландца на прошлой неделе, несмотря на сообщения, циркулирующие в Испании, о том, что он ищет преемника, такого как тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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