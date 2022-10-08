Я надеюсь гордиться тобой

Си-Эн-Эн без лимона В пятницу вечером он эмоционально попрощался со своими поклонниками после почти десятилетнего пребывания на видном месте в эфире сети в прайм-тайм.

Ведущий поделился монтажом своего времени за офисом и в поле с 22:00 до полуночи по восточноевропейскому времени в течение последних восьми с половиной лет. Лимон появился в начале 2014 года во время исчезновение Рейс 370 Malaysia Airlines.

В своем последнем шоу в прайм-тайм он транслировал освещение тайны и монтаж большей части его репортажей с тех пор. Выборы были покрыты лимонами, политическими бомбами, беспорядками, массовыми расстрелами, скандалами и ураганами. атаки В здании Капитолия США.

Лемон завершил видео и поблагодарил всех, кто впоследствии поделился добрыми словами. смерть Его сестра в 2018 году. Он также поблагодарил членов съемочной группы, которые продолжили его шоу.

«Я не всегда был идеальным, — сказал он, — потому что никто не совершенен». «Существует огромное давление, связанное с этой работой, и особенно в этот период в 10:00 утра, когда люди спят. Поэтому иногда все, что я мог сделать — я буду честен с вами — это просто улыбаться и погрузиться в рекламная пауза иногда».

добавил он:

Временами это было напряжно. Потому что некоторые из вещей, которые мы здесь обсуждаем, очень личные, очень поглощающие и чрезвычайно поглощающие. Итак, я надеюсь, что могу гордиться вами. И я благодарю вас за настройку все эти годы. Надеюсь, ты присоединишься ко мне утром. Так что я просто пожелаю спокойной ночи и до скорой встречи.

«Хорошо, я ухожу, — сказал Лемон, — и поднимаюсь наверх». Он вышел из кабинета, поднялся по лестнице и вдохнул.

— До свидания, — сказал он в последний раз, простонав, сдерживая слезы.

Lemon перейдет в понедельник утром на фоне толчков по всей сети, которые были первыми объявить по главе сети Крис Лихт Прошлый месяц. Вместе с коллегами он примет участие в презентации нового шоу. Поппи Харлоу И Кейтлан Коллинз.

Лемон работает на CNN с 2006 года, присоединившись к прайм-тайму в 2014 году. Алисин Камерота И Лаура Коутс Он будет швартоваться с 22:00 до полуночи, чтобы заполнить период времени, когда он уезжает.

Дуэт будет следовать Джейк Таберкоторый займет вакансию 21:00, которая в настоящее время заполнена CNN сегодня вечером. Слот Tapper будет заполнен в 17:00 с дополнительным часом с парковочное место с Вольф Блитцер.

Андерсон Купер И Эрин Бернетт Вы пока останетесь в их периодах времени.

Новый состав будет представлен в понедельник и будет работать в течение полугода. Пока неясно, как будет выглядеть CNN в прайм-тайм после выборов.

Смотрите выше, через CNN.

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