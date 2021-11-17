№ 1 в мужском плавании и прыжках в воду, оценка 14 по LOI

Остин, Техас — Программа NCAA № 1 по плаванию и нырянию среди мужчин объявила о подписании контракта с 14 студентами-спортсменами в классе 2022 года.

«Класс 2022 — один из наших самых интересных на сегодняшний день», — сказал помощник главного тренера. Уайт Коллинз Она сказала. «Здесь полно парней со всех концов США и всего мира, которые специализируются почти на каждом ударе, событии, дистанции и тарелке. Все они окажут немедленное влияние на нашу программу на конференциях, NCAA и на международном уровне. Эдди [Reese], не блестящий [Scoggin] И я не могу дождаться, когда перееду их на сорок акров «.

В новый класс вошли 12 элитных пловцов и два элитных дайвера, воспитанных высокопоставленными новобранцами из пяти разных штатов.

Спенсер Орно Риз Плавание | Бекли, Огайо

Отборочная команда США по триалу … Новичок номер 2 из Огайо … 42-е место в общем зачете в категории трудоустройства 2022 года … Будущий чемпион США по плаванию 200 IM, будущий чемпион США по плаванию — Ричмонд и четырехкратный квалификационный турнир … Чемпионат штата OHSAA дважды Финал …

Райан Браннон | плавание | Балтимор, Мэриленд

Лучший новичок из Мэриленда в классе 2022 года … 48-й новичок в классе Signature в 2022 году … установил всеамериканский рекорд школы Мэриленда по плаванию на 100 мух на летнем чемпионате по спидометру — Восток … Назван в честь Сборная США по плаванию 2020 Все-Америка … Дважды дважды Чемпионат Мэриленда по плаванию на короткой воде среди взрослых 2020 года в 100-м и 200-м плавании (Рекорд Мэриленда по плаванию) … 200-мух).

Чарльз Кросби | плавание | Хилл, Миннесота.

Чемпионат Миннесоты класса А … Новичок класса Миннесота 2022 года … 44-е место в классе занятости 2022 года … Летний чемпионат 2021 года по спидометрии — Запад — двукратный квалификационный отбор … Финалист чемпионата штата Миннесота по длинным курсам .. Двукратный спидометр в секции Миннеаполис, Миннесота — финалист … Двукратный финал Гран-при Миннесоты 2020 года и двукратный чемпион штата MSHSL класса А.

Итан Доелер | плавание | Сан-Антонио, Техас

Новичок № 14 в классе Техас 2022 года … Приз США по плаванию 2021 года Всеамериканская награда … Всеамериканская награда NISCA 2021 года … Двукратный чемпион штата 2-й дивизион TAPPS в категориях 100 и 100 наград … Пройдите квалификацию в финале турнира TAPPS Division I дважды (100 бесплатно и 50 бесплатно).

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Лучший новичок в классе 2022 года в штате Миссури … 20 место в общем классе 2022 года … Трехкратный чемпион NCSA по плаванию (400 бесплатных, 1500 бесплатных, 800 бесплатных) … Четырехкратный финалист летних чемпионатов по спидометрии — Запад … Четырехкратный чемпион в секциях Speedo — Lenexa (800 бесплатных игр, 400 бесплатных игр и 1500 бесплатных) и двукратный финалист в 200 бесплатных играх и 200 IM … Четырехкратные чемпионы в секциях Speedo — Дженкс — Чемпион.

Алек Филипович | плавание | Сент-Чарльз, Иллинойс.

46-е место в общем зачислении в класс зачисления 2022 года и 1-е место из Иллинойса … трехкратный чемпион Иллинойса среди пожилых людей в 2020 году … Временный чемпион на турнире IHSA Boys ‘Divisional Tournament 2020 — Сент-Чарльз-Ист.

Конор Гиссинг | дайвинг | Фениксвилль, Пенсильвания

Трехкратный чемпион по дайвингу в зоне 1-3A … Получатель награды Distinguished Encounter Diver от Роя Муса …. Чемпионат США по прыжкам в воду на 3 метра среди юниоров дошел до финала 2021 года … Трехкратный финалист чемпионата США по прыжкам в воду 2021 года … и возглавил 1-метровый TNT Invitational … 2020 Whirlwind — LOB Winter Diving Classic — Чемпион чемпионата на 1 метр.

Ник Харрис | дайвинг | Хантингтон, Вирджиния

Юношеский высокопроизводительный отряд США по дайвингу 2021 … Национальный чемпион среди юниоров на 1 м … Финалист 2019 на 3 м и пьедестал почета … доходит до финала чемпионата США среди юниоров 2021 года на дистанции 1 м 3 м … Бегун чемпионата округа А США 2021 г. подъем на 1 метр и лучший 10 финишировавший на 3-метровой канаве и подиуме.

Мэннинг Хаскелл | плавание | Остин, Техас

№ 8 Новичок класса 2022 года штата Техас … US Open квалификационные 200 и 500 null и зимние юниоры в 1000 и 1650 null … 2020 дважды на зимних чемпионатах 18 и U — NT LAC — финалист … Четыре — Финалист серии Speedo Champions 2020 — Восточный Лос-Анджелес … специалист по плаванию на средние дистанции и вольным стилем … Член сборной США Pan American Maccabi Games 2019 и четырехкратный золотой призер.

Александр Любавский | плавание | Россия

Юношеская сборная России по открытой воде и член сборной по плаванию … Чемпион России среди юниоров в беге на 1500 вольным стилем, 800 вольным стилем, на 7 и 5 км открытым … 3-е место в беге на 400 метров вольным стилем молодежного чемпионата России в категории 15-16.

Коби Ндебеле | плавание | Южная Африка

№ 76 в категории набора на 2021 год … Трижды проходил в финал чемпионата Южной Африки по короткой воде 2021 года (200 бесплатно, 100 прыжков, 100 бесплатно) … Чемпион ЮАР прошел в финал 50-го соревнования по водным видам спорта … National Short Course South Africa дважды в финале турнира …

Холден Смит | плавание | Луисвилл, Кентукки

Четырехкратный чемпион штата Кентукки … самый высокопоставленный новобранец из штата Кентукки в классе 2022 года … 100 лучших в классе 2022 года … трехкратный номер 1 в зимнем чемпионате 18 лет и младше (100 лет, 100 лет). -время, 200 IM). .. 2-е место в секциях Speedo в 100 Fly … Дважды чемпион в чемпионате KHSAA по четырем зонам (200 IM, 100 Fly)

Алекс Тирни | плавание | Солт-Лейк-Сити, Юта

Рекордсмен штата Юта в категории 100 брасс … 3-й новобранец из штата Юта в классе 2022 года … двукратный чемпион округа (Феникс) по спидометру (200 грудных и 100 брасс) … финалист 200 IM … двукратный финалист Что касается финала чемпионата штата Юта по плаванию среди взрослых… Юта 5А является чемпионом штата в категории «100 грудей» и занявшим второе место в категории «100 мух».

Эндрю Зеттл | плавание | Южное озеро, Техас