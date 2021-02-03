10 удивительных космических фотографий от туристического фотографа 2020 года

Полное солнечное затмение на Шпицбергене 20 марта 2015 года. Владимир Алексиев / www.tpoty.com



Когда эта пандемия закончится, хотите ли вы путешествовать по-новому? Итак, испытайте полное солнечное затмение. И северное сияние. И темное небо с изгибом Млечного Пути над вашей головой.

На этой неделе были результаты Туристический фотограф на 2020 год Он был прикреплен ко всем средствам массовой информации, но вращение звезд – как это часто бывает – были сделаны снимки не Земли, а нашего неба.

Абсолютным победителем стал российский фотограф Владимир Алексиев, в портфолио которого была главная фотография статьи – полное солнечное затмение на Шпицбергене 20 марта 2015 года. «Утром началась метель, и небо затянуло облаками», – Алексиев сказал о дне затмения. «Но за час до затмения погода улучшилась, и я смог запечатлеть этот чудесный момент».

Алексеев также показал приведенную ниже фотографию полярных сияний, сделанную в стойбище оленеводов на российском полуострове Ямал.

Северное сияние в стойбище оленеводов, полуостров Ямал, Россия. Владимир Алексиев / www.tpoty.com



Другой заметный ночной фотограф в конкурсе – 16-летняя американка Наяна Раджеш, занявшая второе место в категории «Молодой фотограф-путешественник года».

Призрачная ферма в Абейкио, Нью-Мексико. Ниана Раджеш / www.tpoty.com



В кошельке Раджеша находится эта фотография призрачной фермы в Абейкио, штат Нью-Мексико, а ниже – снимок Neues Comet за июль 2020 года, сделанный из Монстра, штат Техас.

«Учитывая глобальную пандемию, это был один из немногих случаев в этом году, когда мне удалось запечатлеть ночное небо», – сказал Раджеш. «Я смог увидеть и сфотографировать комету Neowise C / 2020 F3 примерно в 90 минутах езды от моего дома».

Комета Neowise C / 2020 F3 из Мюнстера, штат Техас, США. Ниана Раджеш / www.tpoty.com



Раджеш также продемонстрировал эту фотографию ниже, которая была сделана в Lone Pine, Калифорния. На нем изображен Млечный Путь, который лучше всего видно в северном полушарии с мая по сентябрь.

«Для меня было захватывающим опытом оказаться под действительно темным небом и увидеть ночное небо во всей его красе», – сказал Раджеш.

Млечный путь от Lone Pine, Калифорния, США. Ниана Раджеш / www.tpoty.com



Сейчас он вернулся в Aurora Borealis с французом Николя Распенгиасом, получившим высокую оценку в категории Travel Portfoloo.

Его фотографии включают это фото северного сияния с пляжа Флакстад на норвежских Лофотенских островах. Используйте фару, чтобы осветить переднюю часть.

Пляж Флакстад, Лофотенские острова, Норвегия Николас Распенгиас / www.tpoty.com



Другие изображения Raspiengeas включают следующее изображение полярных сияний над островом Сенья в Норвегии.

Остров Сенья, Норвегия Николас Распенгиас / www.tpoty.com



Тем не менее, в портфолио Распиенгейса определенно есть две фотографии солнечных затмений, которые действительно выделяются. На первом рисунке показано полное солнечное затмение 21 августа 2017 года в национальном парке Смит-Рок, штат Орегон, США.

«Это самые художественные фотографии, которые я сделал в течение многих лет, – сказал Распиенгеас. «Я хотел создать мощную и значимую картину, возвращая человека к созерцанию перед этим уникальным небесным явлением».

Полное солнечное затмение 21 августа 2017 года в национальном парке Смит-Рок, штат Орегон, США. Николас Распенгиас / www.tpoty.com



Недовольный этим, Распиенгеас создал столь же убедительное изображение в течение всего его двух лет спустя, когда он сделал эту потрясающую фотографию ниже во время полного солнечного затмения в Аргентине 2 июля 2019 года.

«Я хотел включить человеческий компонент, – сказал Распиенгеас, – хотя я не имел точного представления, как это сделать». Я вел своего партнера по рации до момента поступления в колледж, и именно там, в те решающие несколько секунд, я «коснулся» солнца.

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года в Сан-Хуане, Аргентина. Николас Распенгиас / www.tpoty.com



Наконец, в этом туре, чтобы сделать астрономические фотографии из Туристический фотограф на 2020 год Великолепный снимок итальянца Алессио Мессиано внизу.

Все фотографии Мезиано, получившие высокую оценку в категории «Портфолио путешествий», сделаны на Фарерских островах, архипелаге, который дует в Северной Атлантике между Великобританией и Исландией.

Северное сияние с Вестманны, Стреймой, Фарерские острова. Алессио Мессиано / www.tpoty.com



Остальные выигрышные кадры TPOTY вы можете увидеть онлайн Галерея победителей.

Я желаю вам ясного неба и широко раскрытых глаз.