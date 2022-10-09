10 человек погибли и 8 пострадали в результате взрыва на заправке в Ирландии

ЛОНДОН (Рейтер) — Число погибших в результате взрыва на заправке, разрушившего небольшую деревню на северо-западе Ирландии, в субботу возросло до 10 человек, и спасатели, прочесывающие груды обломков, заявили, что не ожидали найти больше тел.

Ирландская полиция заявила, что никто не пропал без вести после взрыва в пятницу в Креслоге, графство Донегол. Полиция расследует причину взрыва, и суперинтендант полиции Дэвид Келли заявил, что улики «указывают на трагический случай».

Ирландская полиция Анне Гарда Сиошана сообщила, что в результате взрыва, произошедшего днем, погибли четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка младшего школьного возраста. Восемь человек были госпитализированы — один в критическом состоянии — после того, как взрыв разрушил заправочную станцию ​​Applegreen в районе с населением около 400 человек недалеко от бурного атлантического побережья Ирландии.

Спасатели из Ирландии и соседней Северной Ирландии присоединились к операции, которую полиция в субботу назвала «поиск и восстановление». В субботу собаки-ищейки прочесали завалы, а механический экскаватор поднял груды щебня с места происшествия.

Взрыв разрушил здание автозаправочной станции, в котором располагались главный магазин и сельская почта, повредил соседний многоквартирный дом и выбил окна в близлежащих бараках.

«В сотне ярдов от места происшествия были брошены блоки», — сказал местный врач доктор Пол Стюарт ирландскому телеканалу RTE. «Весь фасад здания обрушился… Потолок первого этажа в магазине обвалился. Это чудо, что кого-то вытащили».

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что это был один из «самых мрачных дней для Донегала и всей страны».

«Люди на всем острове будут ошеломлены тем же чувством шока и полного опустошения, что и жители Крислоу в связи с этой трагической гибелью людей», — сказал Мартин.

Министр сельского хозяйства Чарли МакКонналог, который представляет Донегал в парламенте Ирландии, сказал, что станция технического обслуживания была хорошо известна по всей стране благодаря своему видному местоположению на главной дороге N56 и была «сердцем» местного сообщества.

«Люди шокированы и накачаны наркотиками», — сказал он ирландскому телеканалу RTE. «Люди собирались вместе, и все беспокоились о семьях тех, кто потерял близких, и о том, как они могут их поддержать».

Другой местный депутат, Пирс Доэрти, сказал, что люди в сообществе были шокированы.

Он сказал: «(Это) то, что никто никогда не думал, может произойти в такой маленькой деревне, как эта, где все знают друг друга». Вчера четверть третьего, дети уходили из школы, а люди собирались собирать пособия. Чтобы случился такой кошмар, нужно какое-то время, чтобы в него погрузиться».