12 июля 2022 г. Новости о похоронах Синдзо Абэ

(Шихо Фукада для CNN)

Толпы скорбящих собрались сегодня в Токио, выстроившись вдоль улиц вокруг храма Дзодзёдзи, где проходит панихида по покойному бывшему премьер-министру Синдзо Абэ.

Похороны носят частный характер, на них могут присутствовать только члены семьи бывшего лидера, его приближенные и иностранные высокопоставленные лица, но представители общественности собрались в этом районе, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

(Шихо Фукада для CNN)

На кадрах с места происшествия видны плачущие скорбящие, держащие в руках цветы, записки и другие подношения, которые будут помещены к мемориалу за пределами храма.

Абэ был противоречивой, но чрезвычайно популярной фигурой, занимавшей два срока с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы.

(Шихо Фукада для CNN)

Храм представляет собой многовековое сооружение, имеющее историческое и культурное значение, в котором находятся гробницы военных правителей Японии периода Эдо.

В понедельник вечером в храме также прошла специальная церемония пробуждения Абэ в присутствии его вдовы Аки Абэ и других родственников и гостей.

(Шихо Фукада для CNN)

После церемонии похорон тело с телом Абэ будет доставлено из храма в похоронный зал в Киригая для кремации.

По пути Heaven будет проходить мимо важных объектов, включая канцелярию премьер-министра, здание парламента и штаб-квартиру Либерально-демократической партии Абэ. В офисном комплексе премьер-министра сотрудники офиса встанут снаружи, чтобы попрощаться с ним.