19-летний хоккеист скончался от удара компакт-диском по голове

Подающий надежды российский хоккеист Тимур Визотдинов умер во вторник в возрасте 19 лет после удара головой диском во время матча. (Фото Брюса Беннета / Getty Images)

Молодой российский хоккеист Тимур Визотдинов скончался от удара шайбой по голове во время матча. Ему было 19 лет.

По данным Associated PressУдар случился в пятницу, когда Вызотдинов, защитник юношеской сборной Санкт-Петербурга «Динамо», находился на льду в матче плей-офф против «Луко Ярославля». Враждебный игрок ударил по диску, и Файзутдинов заблудился. Он сразу стал хвататься за голову.

Тимур Высотдинов, 19-летний защитник МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга, забил шайбу против «Луко Ярославля», который сейчас борется за свою жизнь в больнице. Он сыграл 183 матча за юниорский клуб и на старте сезона был назван капитаном команды. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct – Дилан Гриффинг (@GriffingDylan) 12 марта 2021 г.

Вызотдинов рухнул на лед, где его лечили врач команды и несколько медработников. Потом его перевели в больницу Ярославля.

Через Ассошиэйтед ПрессВ Малой хоккейной лиге заявили: «Врачи боролись за жизнь Тимура в течение трех дней», но спасти его не смогли. Он умер во вторник.

Защитник петербургского “Динамо” Тимур Визотдинов трагически ушел из жизни на 19-м году жизни. Он получил смертельную травму головы во время матча сборной МХЛ против «Луко» в Ярославле 12 марта. Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Таймура. pic.twitter.com/gDQkK43ILr Хоккейный клуб СКА (@hcSKA_News) 16 марта 2021 г.

До конца месяца матчи Молодежной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги начнутся минутой молчания в память о Файзутдинове, который на старте сезона был назначен капитаном «Динамо». Динамо и Луко, другая команда, принявшая участие в пятничном матче, начали свою последнюю игру с чествования своего павшего товарища по команде.

История продолжается

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