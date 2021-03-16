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19-летний хоккеист скончался от удара компакт-диском по голове

16 марта, 2021
Muhammad

Подающий надежды российский хоккеист Тимур Визотдинов умер во вторник в возрасте 19 лет после удара головой диском во время матча. (Фото Брюса Беннета / Getty Images)

Молодой российский хоккеист Тимур Визотдинов скончался от удара шайбой по голове во время матча. Ему было 19 лет.

По данным Associated PressУдар случился в пятницу, когда Вызотдинов, защитник юношеской сборной Санкт-Петербурга «Динамо», находился на льду в матче плей-офф против «Луко Ярославля». Враждебный игрок ударил по диску, и Файзутдинов заблудился. Он сразу стал хвататься за голову.

Вызотдинов рухнул на лед, где его лечили врач команды и несколько медработников. Потом его перевели в больницу Ярославля.

Через Ассошиэйтед ПрессВ Малой хоккейной лиге заявили: «Врачи боролись за жизнь Тимура в течение трех дней», но спасти его не смогли. Он умер во вторник.

До конца месяца матчи Молодежной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги начнутся минутой молчания в память о Файзутдинове, который на старте сезона был назначен капитаном «Динамо». Динамо и Луко, другая команда, принявшая участие в пятничном матче, начали свою последнюю игру с чествования своего павшего товарища по команде.

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