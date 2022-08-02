22 июля 2022 Новости России и Украины

Соглашение между Украиной и Россией, подписанное в Стамбуле в пятницу при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, позволит экспортировать 5 миллионов тонн зерна в месяц из трех украинских портов, заявил в пятницу высокопоставленный представитель ООН.

Вот что нам известно о деталях сделки:

По словам чиновника, в рамках соглашения зерновые суда смогут пройти через безопасный коридор в Черном море, а затем пройти через Босфор, чтобы выйти на мировые рынки.

За кораблями будет следить Совместный координационный центр (СКЦ), который будет создан немедленно в Стамбуле и в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН.

Корабли будут проверены официальными лицами России, Украины, Турции и ООН перед тем, как они прибудут в Украину, чтобы убедиться, что на них нет оружия.

Украина и Россия договорились не атаковать какие-либо суда, указанные в рамках этих усилий, проходящие через установленные каналы. По словам чиновника, в случае инцидента СКК вмешается для решения возможных проблем.

По словам чиновника, представители Международной морской организации координируют поставки с судоходными сетями.

Чиновник сказал, что может пройти несколько недель, прежде чем корабли начнут двигаться, чтобы все логистические детали сделки могли быть должным образом проработаны и созданы инспекционные группы.

Тем не менее, чиновник сказал, что процесс должен начаться быстро, чтобы освободить украинские элеваторы для нового урожая.

Соглашение действует в течение 120 дней с даты подписания и может быть продлено на такой же срок, если одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть, сообщил министр Украины Александр Кубраков, подписавший соглашение, в своем посте в Facebook. .

Около 20 млн тонн зерна находится на хранении в Украине, где сейчас идет летняя уборка.