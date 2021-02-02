255 ресторанов и 37 звезд Мишлен: познакомьтесь с американцем, который провел год в пути через Сингапур.

Сингапур (CNN) – Никто не хочет застрять в чужой стране во время глобальной пандемии.

Но, по его собственному признанию, Джон Лоу, 25-летний инженер-программист из США, предпочел остаться в Сингапуре, когда в прошлом году границы мира начали закрываться.

«Я впервые приехал в Сингапур в августе 2019 года, хотя большую часть времени я проводил на улице по работе», – говорит житель Нью-Йорка. «Я действительно не начал жить в Сингапуре до марта 2020 года».

Выпускник Массачусетского технологического института (MIT) говорит, что у него был выбор, где остановиться во время своего годичного проекта в Азии.

Луо свободно владеет английским и китайским языками, сноубордист, участвовавший в межвузовских соревнованиях – в конечном итоге он решил выбрать Сингапур.

Большую часть времени он много работал, катаясь на сноуборде от четырех до пяти раз в неделю. Но он сделал то, что сингапурцы умеют лучше всего: ел.

На сегодняшний день американец посетил в общей сложности 255 заведений питания и напитков, включая кафе и лотки, в 30 ресторанах с рейтингом Мишлен и 37 звездами Мишлен (55 звезд Мишлен, включая частые посещения).

Впечатляющий подвиг, учитывая, что рестораны города были закрыты для личного ужина более двух месяцев, не говоря уже о том, что он был временно отстранен из-за плохого состояния здоровья.

Когда с 7 апреля по 1 июня 2020 года город перешел на частичное общенациональное отключение, также известное как Circuit Breaker, рестораны были вынуждены обслуживать только фаст-фуд. Это не остановило Лу, который продолжал хорошо питаться, заказывая доставку еды не один, а два раза в день в течение первой половины этого периода.

Но это была не обычная еда. Сосредоточьтесь на многочисленных гастрономических предложениях города, включая места, отмеченные звездами Мишлен, на поиск столиков часто уходят недели, если не месяцы.

«Это были тяжелые времена для индустрии продуктов питания и напитков – я хотел сделать все, что мог, чтобы помочь поддержать местный бизнес», – говорит Лу, добавляя, что некоторые из его запоминающихся блюд были приготовлены из домашних дегустационных меню, так как ему нужно будет завершить сам посуду.

«Одна такая еда была от Одетт дома», – говорит Лу, и ему даже удалось купить скатерть и небольшое растение в миске у персонала отеля, в котором он останавливался в течение месяца, чтобы воссоздать место для кабинки французского ресторана внутри. Его комната.

READ Функция клипов YouTube проходит ограниченный тест «Это было трудное время для индустрии продуктов питания и напитков – я хотел сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать местный бизнес». Джон Лоу, американский инженер-программист

Но в начале мая Ло начал плохо с ним встречаться.

Врачи диагностировали у него окклюзию вены сетчатки из-за высокого уровня вредного холестерина – вероятно, из-за привычек гурмана в течение предшествующего семимесячного периода интенсивных путешествий и приема пищи перед закрытием.

Не помогло закрытие спортзалов и катков.

«Я работал с местными специалистами над лечением симптомов зрения и начал бегать каждый день», – говорит Лу. «Я также придерживалась здоровой для сердца диеты с низким содержанием холестерина в течение двух месяцев, в течение которых я избегала продуктов с умеренным или высоким содержанием сахара».

После двух месяцев диеты и бега проблемы со здоровьем Лу разрешились. В июле, через несколько недель после того, как ему разрешили поесть в рамках второго этапа открытия города, он снова начал заполнять свой календарь оговорками.

Лучший выбор ужина для Ло

Американский инженер-программист Джон Лоу четыре раза обедал в отмеченном звездой Мишлен ресторане Odette, которым руководит шеф-повар Джулиан Роер. Джон Ло

Попробовав лучшие рестораны Сингапура – подвиг, на который даже кулинарным критикам может потребоваться год или два, Лу – хорошо подготовлен, чтобы дать совет о том, где найти лучшие рестораны в городе.

Пополните его ряды в любимых ресторанах, отмеченных наградами Мишлен, шеф-поваром Джулианом Ройе, одетте, отмеченной тремя звездами Мишлен, где Лу ужинал четыре раза. Он высоко оценил современный французский ресторан за его «невероятно изысканную и технически выполненную» кухню, названную фирменным голубиным курсом Ройера «От клюва до хвоста», который имеет «Великолепный вкус».

В категории «Японцы» он выделил отмеченный звездой Мишлен ресторан Le Sushi Kimura, который посетил его дважды. Он говорит, что владелец шеф-повара Томо-о Кимура предлагает «более толстые» и «более экзотические» куски рыбы, такие как судзико (мешок с икры лосося), оки адзи (белоязычная рыба джек) и оссобу хаджи (рыба-носорог в кожаном панцире). . Не говоря уже о кимура чари (рис для суши), который «удивительно тверд и воздушен» и подается при «идеальной температуре».

Что касается сингапурской кухни, то сердца Лу покоряет лабиринт, отмеченный звездой Мишлен от шеф-повара Хан Ли Гванга.

Ресторан известен тем, что демонстрирует элитные версии местных блюд, таких как фирменный краб с чили, которые безошибочно сингапурские по происхождению, в основном из местных продуктов. Лу объявил свою ноябрьскую поездку в Лабиринт, свою вторую, одним из своих любимых блюд после ринга.

Один из лучших японских блюд Лео в Сингапуре – Суши Кимура. READ Предстоящая бета-версия Apple iOS 14 заставит разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание вас Джон Ло

В меню входят Chicken Rice Ang Moh и Audi to Cairnhill Steakhouse, оба из которых отдают дань уважения бабушке и бабушке Хана соответственно.

Помимо ресторанов с рейтингом Мишлен, Лу также старается заглянуть в новые рестораны. Его любимое новое открытие, Euphoria, представляет собой «гастроботанику», приготовленную сингапурским владельцем шеф-повара Джейсоном Таном во время его пребывания в однозвездочном угловом доме.

«В основе экстази – четыре ботанических экстракта, приготовленных только из овощей», – говорит Луо. «Я был очень впечатлен вкусом каждого блюда, особенно сложным ароматом овощных ингредиентов».

Несмотря на то, что он хорошо освещает авторитетные рестораны, Луо говорит, что не верит в «погоню за звездами», то есть в ресторан исключительно на том основании, что он приносит звезды Мишлен. В Сингапуре еще 13 звездных ресторанов, которые он не посещал.

У самого посещаемого места Сингапура, у 2-летнего Прелудио, нет звезд.

Preludio управляется колумбийским шеф-поваром Фернандо Аревало и предлагает “авторскую кухню”, которая вращается вокруг ежегодно меняющейся темы, называемой “главой”. С самого первого монохромного урока Лу заинтересовался курсом pata nigra с «удивительным» вкусом, включающим свиную лопатку Iberico, покрытую сухарями, с «фирменной» смесью специй – тмина, чили и паприки – с помидорами, пропитанными за два дня маринад.

«Как человек, который обычно не любит повторять блюда в ресторанах высокой кухни, тот факт, что я действительно обедал в Preludio девять раз (в 2020 году), является свидетельством их творческого потенциала», – говорит Луо.

В духе “шеф-поварского стола”

Лоу говорит, что есть вне дома и выяснять, где поесть, было его хобби с 2015 года, когда он тренировался в центре Чикаго и был окружен бесчисленными ресторанами в нескольких минутах ходьбы от своего офиса.

С тех пор, по словам жадного гурмана, он ежегодно посещает не менее 300 различных ресторанов, начиная от обычных кафе и выходов, и заканчивая более престижными заведениями в 2019 году.

Ло связывает свой интерес к изысканной кухне с сериалом Netflix «Стол шеф-повара» и говорит, что был очарован тем, как в шоу еда изображалась как безграничная форма искусства, ограниченная только навыками и воображением шеф-повара.

«Было много случаев, когда я смотрел серию, сразу же отмечал ресторан подписи и говорил себе, что когда-нибудь должен там пообедать», – говорит Лу, посетивший всемирно известные рестораны GAA, MUME, Central и Dinner by Хестон, НАРИСАВА и Момофуку Сейобо. В период с сентября 2019 года по март 2020 года. Он поделился многими своими обедами на Аккаунт Instagram

Американец говорит, что Сингапур определенно был «самым впечатляющим» обеденным городом на сегодняшний день, и что «вполне возможно» питаться каждый день в хорошем месте, не повторяя приемы пищи в течение многих лет.

«Разнообразие кухни, а также ассортимент доступных ингредиентов (который действительно охватывает все уголки мира) в Сингапуре невероятны», – говорит Лу.