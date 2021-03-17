27-летний Динвидди и его невеста-танцовщица гоу-гоу на выставке TLC ’90 Day Fiancé ‘| Развлекательная программа

Чтобы узнать это, вам нужно будет послушать “90 Days Preacher” от TLC в 20:00 по воскресеньям. Но сначала мы встретились с Брэндоном, чтобы задать несколько вопросов о его корнях в Динвидди и о том, каково это было появиться в сериале.

Вопрос: Почему вы решили посетить шоу?

Спрашивает: Я услышал об этом предложении в Интернете, когда пытался выучить русский язык в Интернете. Когда узнал, сказал Юлии. Затем она решила посмотреть все серии, которые могла найти в Интернете, и влюбилась в сериал. Именно Джулия сказала мне, что мы обязательно должны устроить спектакль. Не уверен, как я был взволнован тем, что буду на телевидении, но она сказала мне, что она думает по этому поводу, и я решил сделать это для нее.

Вопрос: Что вам нравится в жизни на ферме?

Спрашивает. Я всегда предпочитал деревенскую уединенность. Это всегда было моим любимым занятием в жизни на ферме. Мне нравятся проселочные дороги, природа и, честно говоря, отсутствие людей и заторы. Тем не менее, я люблю проводить ночь в городе с друзьями. Но когда я возвращаюсь домой, страна №1.

Вопрос: Чем вы занимаетесь в Dinwiddie?