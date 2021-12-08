27 лучших фильмов и сериалов 2021 года

После года постоянной изоляции 2021 год ознаменовал некоторое подобие нормальной жизни. Кинотеатры снова открылись, и с появлением вакцин люди могут заходить внутрь, чувствуя себя намного безопаснее, чем в 2020 году.

Но это не значит, что телевидение не сделало нас счастливыми и увлеченными, поэтому мы объединяем наши лучшие шоу года, чтобы включить оба. В этом году также было несколько замечательных шоу, которые напомнили нам о грубой силе актерского мастерства в целом, независимо от того, большой или маленький экран. Мы видели, как легендарные актеры делают то, что у них всегда получается лучше всего — используют свою звездную силу, чтобы преобразовать спектакль, который предсказуемо затмевает их предыдущий, — а незаметные персонажи прорываются, чтобы показать потрясающую работу. Были также комики, делающие сильные драматические повороты, и драматические актеры получили возможность продемонстрировать свой неиспользованный стиль комедии. Кроме того, в мюзиклах по кино было показано несколько примечательных выступлений, в которых театральные актеры присылали экранные трансляции любимого имения.

Хотя во всех фильмах и сериалах было множество отличных шоу на выбор, мы решили отдать дань уважения только одному актеру на каждый проект (хотя с одним заметным исключением, фильм, который работает полностью на своей основной съемочной площадке, работающей параллельно). И было бы упущением, если бы мы не упомянули всю группу «Наследия», которые даже в 3-м сезоне шоу, в котором все еще не хватает помощи и необычного, продолжают придавать больше глубины своим персонажам с каждым из них. новая прогулка. Джереми Стронг, Сара Снук, Брайан Кокс, Киран Калкин, Николас Браун, Алан Рок, Мэтью Макфейден, Дж. Смит-Камерон, о мой Бог, Н. Смит Кэмерон. Выбрать из колоды было очень сложно.

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Джадд Дрей, Дэвид Эрлих, Кейт Эрбланд, Марк Бекерт и Бен Трэверс внесли свой вклад в эту статью.

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