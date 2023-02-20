34 страны призвали МОК продемонстрировать нейтралитет по отношению к России

В понедельник правительства 34 стран выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет уточнить определение «нейтралитета», поскольку он ищет способ позволить российским и белорусским спортсменам вернуться в международный спорт и, в конечном итоге, на Олимпийские игры в Париже в следующем году. .

«Пока эти фундаментальные вопросы и значительное отсутствие ясности и конкретных деталей рабочей модели «нейтралитета» не будут решены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», Прочтите заявление.

Среди подписавшихся под заявлением официальные лица из США, Великобритании, Франции, Канады и Германии. Эти пять стран привезут на Игры в Токио в 2021 году почти пятую часть всех спортсменов. Другие страны, которые высказали предположение о возможности бойкота Олимпийских игр, если война продолжится, — такие как Польша, Латвия, Литва и Дания — также подписали манифест, который вскоре остановился. упоминаний о бойкоте.

Заявление стало результатом саммита 10 февраля в Лондоне между лидерами правительства, которые заслушали президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что российским спортсменам нет места на Олимпийских играх в Париже, пока продолжается вторжение страны в Украину.

Международный олимпийский комитет пытается найти способ допустить россиян на Олимпиаду, ссылаясь на мнение экспертов ООН по правам человека, которые считают, что россияне и белорусы не должны сталкиваться с дискриминацией только за получение паспорта. Международный олимпийский комитет хочет, чтобы участники из тех стран, которые не поддержали войну, могли соревноваться как нейтральные спортсмены, с запрещенными символами их стран.

Представитель МОК заявил, что комитет уже начал процесс определения условий, при которых россияне могут участвовать в международных соревнованиях, если он действительно решит продолжать нынешний путь.

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Это решение требует уточнения заблаговременно до следующих летних Олимпийских игр, потому что 2023 год знаменует собой начало олимпийского квалификационного периода. Вместо этого Россия и Беларусь, которые традиционно считаются частью Европы в международной спортивной системе, были приглашены для участия в некоторых азиатских квалификациях в конце этого года. Следующее заседание исполкома МОК запланировано на 28-30 марта.

Помощник госсекретаря Ли Саттерфилд подписал заявление от имени Соединенных Штатов. В отдельном заявлении она подчеркнула необходимость разъяснения Международным олимпийским комитетом определения нейтралитета.

«Соединенные Штаты продолжат присоединяться к большому сообществу наций, чтобы призвать Россию и Беларусь — а также злоумышленников, навязывающих свои действия, — к ответственности за эту жестокую войну», — сказал Саттерфилд. «Россия снова и снова доказывала, что ей наплевать на правила и неспособна им следовать — и в международном спорте, и в международном праве».

Признавая, что у них есть основания выступать в качестве нейтральных спортсменов, официальные лица в совместном заявлении отметили, насколько тесно связаны спорт и политика в России и Беларуси. Россия вторглась в Украину год назад в пятницу, и Беларусь была ближайшим союзником России.

«У нас есть серьезные опасения по поводу возможности участия российских и белорусских олимпийских спортсменов в качестве «нейтральных» — в соответствии с условиями МОК о неидентификации со своей страной — когда они финансируются и поддерживаются непосредственно своими странами (в отличие, например, от профессиональные теннисисты)». «Прочные связи между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают явную озабоченность. Таким образом, наш коллективный подход не был основан на дискриминации просто по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть решены МОК. ”

Когда началась война, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям запретить россиянам участвовать в соревнованиях, назвав это мерой безопасности этих спортсменов. Ситуация изменилась в начале этого года. На прошлой неделе президент МОК Томас Бах заявил, что МОК солидарен с украинскими спортсменами, но этот спорт также должен уважать права человека всех спортсменов.

«История покажет, кто больше делает для мира. Те, кто пытается держать линии открытыми, общаться, или те, кто хочет изолировать или разделить», — сказал Бах.

Также на прошлой неделе депутаты Евросоюза осудили усилия Международного олимпийского комитета по реинтеграции России в мировой спорт. Парламент Европейского союза обратился к 27 государствам-членам с просьбой оказать давление на МОК, чтобы тот отменил его решение, и заявил, что подход олимпийского органа «ставит в неловкое положение международный спортивный мир».

В заявлении, сделанном в понедельник, призывая МОК дать разъяснения, говорится, что самым быстрым способом для России вернуться на международную спортивную арену будет «прекращение войны, которую они начали».