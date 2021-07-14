4 иранцам предъявлено обвинение в заговоре

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Бруклинский писатель и иранский диссидент, ставшая очевидной целью иранского заговора о похищении людей, говорит, что сначала она выразила недоверие, когда ФБР рассказало ей об этом плане восемь месяцев назад.

«Я в шутку ответил, что привык получать угрозы убийством каждый день», – сказал Масих Алинежад в видео, размещенном в Twitter поздно вечером во вторник.

Но она сказала, что стала серьезной после того, как агенты ФБР показали ей видео и фотографии, которые сообщники сделали с ней и ее семьей. Она сказала, что ценит защиту полиции, расположенной возле ее дома. Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в заговоре.

«Мы всю жизнь боялись исламской системы, но теперь исламская система пугает меня», – сказал Али Неджад, приехавший в Соединенные Штаты более десяти лет назад.

В опубликованных во вторник судебных документах прокуратура сообщила, что четыре человека, обвиняемые в организации похищения, – Алиреза Шавруги Фарахани, Махмуд Хазин, Киа Садеги и Омид Нури – живут в Иране и все еще находятся на свободе. Пятый обвиняемый, Нилуфер Бахадурфер, был обвинен в финансовой поддержке заговора без участия в заговоре с похищением людей. По словам прокуратуры, жительница США, в этом месяце она была арестована в Калифорнии и освобождена под залог.

Уильям Суини, помощник директора ФБР, сказал: «Это не надуманный заговор. Мы утверждаем, что группа, поддерживаемая иранским правительством, сговорилась похитить журналистку, базирующуюся в Соединенных Штатах, здесь, на нашей земле, и насильно вернуть ее. в Иран. Он не в нашем распоряжении ».

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В опубликованных во вторник документах Али Неджад именуется «Жертвой 1». В обвинительном заключении говорится, что подсудимые наблюдали и составляли заговор с целью похищения «американского гражданина иранского происхождения», критиковавшего тиранию режима. 50-летний Шафаруки Фарахани описывается как сотрудник иранской разведки, а трое других обвиняемых являются «активами» иранской разведки.

Прокурор США Одри Штраус заявила в своем заявлении, что план заключался в «принудительном переводе предполагаемой жертвы в Иран, где судьба жертвы в лучшем случае неизвестна».

В обвинительном заключении утверждается, что иранское правительство пыталось заставить родственников Алинеджад в Иране пригласить ее поехать в третью страну, очевидно, с целью задержать ее и доставить в Иран, где ей грозит тюремное заключение. В обвинительном заключении говорилось, что ее родственники отказались.

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Американо-иранские отношения, замороженные на долгие годы, в последние дни ухудшились. Пентагон объявил в воскресенье вечером, что американские военные нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии в ответ на атаки беспилотников. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в своем заявлении, что удары были нанесены по объектам, которые использовались для запуска беспилотных атак на персонал и объекты США в Ираке.

В официальных иранских СМИ о похищении не упоминалось.

«Американский гражданин, проживающий в Соединенных Штатах, должен иметь возможность защищать права человека, не подвергаясь преследованию со стороны агентов иностранных разведок», – говорится в заявлении Штрауса. «Благодаря разоблачению ФБР их предполагаемого заговора эти обвиняемые не смогли заглушить критику насильственного похищения».