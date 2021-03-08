5 вещей, которые нужно знать на 8 марта: Триггер, Ковит-19, Россия, Южная Корея, Меган и Гарри

Вот что вам нужно знать Идите в ритме своего дня.

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1. Триггер

В субботу сенат принял законопроект о помощи на сумму 1,9 триллиона долларов, но ему придется вернуться в палату для повторного голосования, прежде чем он попадет на стол президента Байдена и вступит в силу. Голосование в совете назначено на завтра, и ожидается, что оно снова пройдет партийным путем. Байден скоро зарегистрируется, и в течение нескольких дней люди могут начать получать триггерные чеки. Если все пойдет по плану, Python станет огромным успехом, тем более что президенту пришлось контролировать дискриминационную драму в горах. Нам нужно убедить умеренных демократов, таких как Джо Мунк, оставаться в очереди. Что наиболее важно, законодатели считают, что это будет огромным успехом для американского народа. Когда дело доходит до этих 4 1400 триггерных проверок, те, у кого есть информация в файле с IRS, увидят платежи первыми. Другие могут получать бумажные чеки или предоплаченные дебетовые карты по почте.