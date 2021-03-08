5 вещей, которые нужно знать на 8 марта: Триггер, Ковит-19, Россия, Южная Корея, Меган и Гарри

Вот что вам нужно знать Идите в ритме своего дня.
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1. Триггер
В субботу сенат принял законопроект о помощи на сумму 1,9 триллиона долларов, но ему придется вернуться в палату для повторного голосования, прежде чем он попадет на стол президента Байдена и вступит в силу. Голосование в совете назначено на завтра, и ожидается, что оно снова пройдет партийным путем. Байден скоро зарегистрируется, и в течение нескольких дней люди могут начать получать триггерные чеки. Если все пойдет по плану, Python станет огромным успехом, тем более что президенту пришлось контролировать дискриминационную драму в горах. Нам нужно убедить умеренных демократов, таких как Джо Мунк, оставаться в очереди. Что наиболее важно, законодатели считают, что это будет огромным успехом для американского народа. Когда дело доходит до этих 4 1400 триггерных проверок, те, у кого есть информация в файле с IRS, увидят платежи первыми. Другие могут получать бумажные чеки или предоплаченные дебетовые карты по почте.
2. Вирус короны
По мнению одного эксперта, Соединенные Штаты могут оказаться «в эпицентре урагана» вместо того, чтобы сокращать стойкую эпидемию. Заболеваемость перестала снижаться, и теперь у нее самое большое число на плато: за последнюю неделю в стране зарегистрировано в среднем 60 000 новых случаев. Ослабленные крепления и массовые весенние каникулы могут представлять серьезный риск за углом. Кроме того, вариант B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, вероятно, вызовет больше инфекций в следующие 6–14 недель. Также следует отметить, что инфекция во многих местах все еще протекает сложно. В Бразилии зарегистрировано самое большое количество случаев заражения вирусом короны за два месяца: за один день было зарегистрировано 80000 новых случаев заражения.
3. Россия
Представитель Госдепартамента подтвердил, что онлайн-сайты, управляемые российской разведкой, распространяют ложную информацию о двух вакцинах от вируса короны, используемых в Соединенных Штатах. Глобальный центр взаимодействия агентства выявил три российских торговых точки, которые имеют риски и подозрения, включая распространенный преувеличенный отчет о том, что уколы Pfizer и Moderna несут в себе более высокий риск возникновения редких побочных эффектов. GEC обнаружила, что торговые точки сеяли больше информации о военных столкновениях, демонстрациях и «любых вызывающих разногласия вопросах, которыми они могли воспользоваться». Эксперты говорят, что продвижение вакцины-конкурента России Sputnik V является причиной дезинформации, направленной против вакцины. Кремль отрицал, что его спецслужбы вели ложную пропаганду.
4. Южная Корея
Соединенные Штаты и Южная Корея договорились о соглашении о разделении затрат для американских сил, базирующихся в Южной Корее. Переговоры по сделке сильно задушили коалицию во время администрации Трампа, когда тогдашний президент Трамп потребовал 400% -ную надбавку на Сеул за размещение на полуострове 28 500 военнослужащих. Новые критерии соответствуют цели президента Байдена по возвращению к «обычному порядку», то есть налаживанию союзов и взаимодействию с ними через устоявшиеся структуры. Один из следующих пунктов повестки дня с Южной Кореей будет определять совместную стратегию действий с Северной Кореей, что является непростой задачей. Государственный секретарь Энтони Блинген совершит свой первый международный визит на следующей неделе в качестве Верховного комиссара США в Южную Корею и Японию.
5. Королевское интервью
Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри сели с Опрой для долгожданного интервью, которое теперь грозит развязать расистский скандал вокруг Букингемского дворца. Наполовину черная Меган была воспитана неназванным членом семьи в разговоре с Опрой о том, какой темной была кожа ребенка, когда она была беременна. Гарри подтвердил разговор, сказав, что он «немного шокирован». Меган сказала, что ее жизнь как британского монарха была очень изолированной, и в какой-то момент она «больше не хотела жить». Обвинения поступают в непростое время для королевской семьи, когда принц Филипп, муж королевы Елизаветы, выздоравливает после операции на сердце. Как получить помощь: в США звоните Национальная линия жизни по предотвращению самоубийств По телефону 1-800-273-8255.
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