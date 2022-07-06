5 июля 2022 Новости России и Украины

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские и украинские войска ведут «тяжелые бои» на окраине Луганской области на востоке Украины.
«Все силы российских военных сейчас брошены туда, все резервы, которые у них есть сейчас», — сказал Хайдей во вторник.
По словам Хейда, российские силы понесли «большое количество жертв и раненых», поскольку некоторые войска тактически выводятся.
«Больницы переполнены, морги переполнены», — сказал он.
CNN не смог независимо подтвердить количество жертв с обеих сторон.
Аид добавил, что за последние несколько дней «было взорвано несколько складов в тылу врага», уничтожено «огромное количество» российских боеприпасов и горючего.
По оценкам Хайде, в Лисизанске проживает от 10 000 до 15 000 жителей.
Украинская армия объявила в воскресенье, что она была «вынуждена уйти» из города, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было мотивировано спасением жизней украинских военнослужащих.
«Они ищут проукраинских людей, ведут переговоры с коллаборационистами, показывают квартиры, где жили семьи военных, выламывают двери и вытаскивают одежду», — сказал Хайде.
В отдельном сообщении Генеральный штаб ВСУ сообщил во вторник, что российские войска концентрируют свои «основные усилия» на захвате трассы, соединяющей города Лисизанск и Пакмут, а также близлежащего населенного пункта Пилогоровка.
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