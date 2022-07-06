5 июля 2022 Новости России и Украины

Во вторник в Луганской области поврежден жилой дом. (Александр Ермоченко/Reuters)

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские и украинские войска ведут «тяжелые бои» на окраине Луганской области на востоке Украины.

«Все силы российских военных сейчас брошены туда, все резервы, которые у них есть сейчас», — сказал Хайдей во вторник.

По словам Хейда, российские силы понесли «большое количество жертв и раненых», поскольку некоторые войска тактически выводятся.

«Больницы переполнены, морги переполнены», — сказал он.

CNN не смог независимо подтвердить количество жертв с обеих сторон.

Аид добавил, что за последние несколько дней «было взорвано несколько складов в тылу врага», уничтожено «огромное количество» российских боеприпасов и горючего.

По оценкам Хайде, в Лисизанске проживает от 10 000 до 15 000 жителей.

Украинская армия объявила в воскресенье, что она была «вынуждена уйти» из города, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было мотивировано спасением жизней украинских военнослужащих.

«Они ищут проукраинских людей, ведут переговоры с коллаборационистами, показывают квартиры, где жили семьи военных, выламывают двери и вытаскивают одежду», — сказал Хайде.

В отдельном сообщении Генеральный штаб ВСУ сообщил во вторник, что российские войска концентрируют свои «основные усилия» на захвате трассы, соединяющей города Лисизанск и Пакмут, а также близлежащего населенного пункта Пилогоровка.