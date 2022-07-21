5 лучших моментов с премии ESPY 2022, включая речь Дика Витале о раке

Премия ESPY Awards 2022 собирает под одной крышей всех больших звезд спорта.

Чемпионы Суперкубка, золотые медалисты Олимпийских игр, чемпионы НБА, звезды колледжей и многие другие собрались в среду вечером в театре Долби в Голливуде, штат Калифорния, чтобы отпраздновать спортивные состязания, наполненные смехом, зрелищами и даже музыкальным номером Стивена Карри.

Но на повестке дня было нечто большее, чем хорошее времяпрепровождение. Многие герои использовали платформу в прайм-тайм для защиты социальных интересов, от прав женщин и освобождения Бритни Грейнер до исследований рака и осведомленности о психическом здоровье.

Вы пропустили ESPY 2022 года? Мы вас прикрыли. Вот пять лучших моментов с ESPY Awards 2022:

Список победителей: Стивен Карри и Шохей Отани добились больших успехов на церемонии вручения наград ESPY Awards 2022

Мнение:ESPN использует возможность поднять математику, чернокожие женщины с Алией Бостон ESPY

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Стивен Карри приглашает Леброна и «Бостон Селтикс» на вечеринку

Стивен Карри открыл ESPY Awards 2022 выстрелом в Леброна Джеймса, который вместе с комиком Джимми Киммелом вел церемонию ESPY Awards 2007.

«Я второй игрок НБА, который ведет это награждение, и думать об этом довольно безумно. Леброн вел это шоу еще в 2007 году после поражения в финале НБА», — пошутил Карри в своем вступительном монологе. «Да, ты угадал. Так лучше».

Джеймс и «Кливленд Кавальерс» уступили «Сан-Антонио Спёрс» в финале НБА 2007. Карри, с другой стороны, претендует на свой четвертый титул в НБА и стал первым игроком в финале.

«Это был отличный год, — сказал Карри о своем товарище по команде, который смеялся над аудиторией. — Но каким-то образом я все еще затмевал подкаст Дреймонда Грина».

Несмотря на предложение Кевина Харта, Карри оставил одну шутку из своего вступительного монолога, хотя позже поделился ею в эфире: «Я Стив Карри, гордый муж Аиши Карри, сын Дель Карри и отец Бостон Селтикс».

Клэй Томпсон поблагодарил Коби и Джанну Брайант в ответном письме

Томпсон посвятил свою лучшую дань возвращению покойного Коби Брайанта. Звезда «Уорриорз» пропустил сезоны подряд из-за отдельных травм передней крестообразной связки и ахилла, прежде чем выиграть чемпионат НБА 2022 года.

«Ванессе и ее трем прекрасным дочерям мы думаем о Коби и Джиджи каждый день», — сказал Томпсон. «Я читал «Mamba Mentality» каждый день во время реабилитации. Это были лучшие воспоминания в моей жизни, когда я наблюдал за его игрой. Он вдохновил меня стать спортсменом, которым я являюсь сегодня».

«Мы не ваша благотворительность»: ведущие математики выступают за равенство

Некоторые из крупнейших видов спорта в игре, в прошлом и настоящем, в том числе легенда тенниса Билли Джин Кинг, член Зала баскетбольной славы Лиза Лесли, университетская софтболистка Джоселин Алло, игрок WNBA Лайшия Кларендо, олимпиец Хлоя Ким, Элисон Феликс, Эли Райсман, Меган Рапино и Paralympian Oskana Masters — собрались вместе для мощного празднования пятидесятой годовщины Титула IX.

Но женщины подчеркнули, что нам еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения прав женщин.

«Мы отказываемся довольствоваться минимальным минимумом, потому что больше, чем было, не означает, что место должно быть таким», — сказала Ким. «Мы все еще боремся за равную оплату и защиту от беременности, за ресурсы», — сказал Феликс, а Райсман добавил: «Мы все еще боремся за безопасность, чтобы нам верили, и мы все еще боремся за контроль над нашими телами».

Рапино продолжила: «Честно говоря, это изнурительная попытка убедить мир в наших способностях, нашей человечности или нашей ценности. Мы не ваш благотворительный фонд. Мы не ваш эталон какой-либо версии мужественности. щит для простого отказа в равной оплате среди спортсменов колледжа или равных правах.» для трансгендерных детей.

Спортсмены говорят, что Бритни Грайнер заслуживает свободы

После вручения премии Артура Эша за мужество Виталию Кличко, бывшему чемпиону по боксу и мэру украинской столицы Киева в разгар российского вторжения, Карри поднялся на подиум в майке Britney Grenier Phoenix Mercury. Грейнер находится под стражей в России с февраля после того, как российские власти заявили, что в ее багаже ​​было обнаружено масло каннабиса.

«Мы должны признать, кого здесь нет. Ее имя написано на этой футболке», — сказала Кэри, к которой присоединились партнер Грейнера по команде Mercury Скайлар Дейнс-Смит и Ника Огомиек из Los Angeles Sparks.

«Прошло уже 153 ночи, как Би Джея несправедливо удерживали за тысячи миль от дома. Вдали от ее семьи, далеко от ее друзей, далеко от ее команды», — сказал Диггинс-Смит.

Карри добавил: «Мы призываем все мировое спортивное сообщество продолжать действовать от ее имени… Она одна из нас, команда спортсменов, которые сегодня собрались в этом зале и по всему миру. Команда, которой нечего делать». с политикой и глобальным конфликтом».

Меган Рапино заявила, что не боится стать политиком. Свою благодарственную речь она посвятила лучшей пьесе Гренье и призвала присутствующих в зале спортсменов использовать свою трибуну, чтобы привлечь внимание к Гренье, чтобы оказать давление на администрацию: «Она заслуживает быть на свободе. Ее держат как политзаключенную».

Дик Витале: Джимми мечтал победить рак. И мы должны это сделать.

Баскетбольный аналитик колледжа Дик Витале получил награду Джимми Ви за упорство после семимесячной борьбы с раком, болезнью, которая убила его лучшего друга Джима Вальвано в 1993 году. Менее чем за два месяца до смерти Вальфано, Он выступил с творческой речью На первой церемонии ESPY Awards.

Витал вспоминает, как помогал своему неизлечимо больному другу на сцене в ту ночь 29 лет назад, добавив, что он не знал, достаточно ли хорош Вальвано, чтобы произнести речь.

«Если бы вы слышали Джимми Ви накануне вечером, вы бы никогда не поверили и не подумали, что он может стоять здесь и произносить речь», — вспоминает Витале. «Он сказал Майку (Кржевскому) и мне: «Просто вставьте меня в этот (ругательный) момент… Я был очарован и очарован производством электроэнергии для нации. Эта речь создала причину, по которой мы здесь сегодня».

Он сказал, что речь Вальвано вдохновила его на всю жизнь посвятить себя финансированию рака и его собственной борьбе с раком: «Я слышал слова Джимми в своей голове: «Никогда не сдавайся, никогда не сдавайся».

Во время мощного момента своей речи Виталь попросил всех в комнате, кто знал кого-то, кто боролся с раком, встать. Весь зал поднялся на ноги.

«Он не делает различий. В конце концов, он приходит. Неважно, раса или религия, (Рак) поставит вас на колени», — сказал Витале. «Есть только один способ победить, друзья мои, мы должны собрать деньги и дать онкологам шанс на победу».

Он продолжил: «Мечтой Джимми было победить рак. Мы должны это сделать».