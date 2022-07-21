sport

5 лучших моментов с премии ESPY 2022, включая речь Дика Витале о раке

21 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Премия ESPY Awards 2022 собирает под одной крышей всех больших звезд спорта.

Чемпионы Суперкубка, золотые медалисты Олимпийских игр, чемпионы НБА, звезды колледжей и многие другие собрались в среду вечером в театре Долби в Голливуде, штат Калифорния, чтобы отпраздновать спортивные состязания, наполненные смехом, зрелищами и даже музыкальным номером Стивена Карри.

Но на повестке дня было нечто большее, чем хорошее времяпрепровождение. Многие герои использовали платформу в прайм-тайм для защиты социальных интересов, от прав женщин и освобождения Бритни Грейнер до исследований рака и осведомленности о психическом здоровье.

Вы пропустили ESPY 2022 года? Мы вас прикрыли. Вот пять лучших моментов с ESPY Awards 2022:

Список победителей: Стивен Карри и Шохей Отани добились больших успехов на церемонии вручения наград ESPY Awards 2022

Мнение:ESPN использует возможность поднять математику, чернокожие женщины с Алией Бостон ESPY

БУДЬТЕ ДО ДАТЫ T0:Подпишитесь на нашу спортивную рассылку прямо сейчас!

Клэй Томпсон получает награду ESPY Awards как лучший вернувшийся спортсмен.

Стивен Карри приглашает Леброна и «Бостон Селтикс» на вечеринку

Стивен Карри открыл ESPY Awards 2022 выстрелом в Леброна Джеймса, который вместе с комиком Джимми Киммелом вел церемонию ESPY Awards 2007.

«Я второй игрок НБА, который ведет это награждение, и думать об этом довольно безумно. Леброн вел это шоу еще в 2007 году после поражения в финале НБА», — пошутил Карри в своем вступительном монологе. «Да, ты угадал. Так лучше».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.