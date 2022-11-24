65-дюймовый OLED-телевизор LG C1 4K на Amazon стоит 1197 долларов с этой сделкой в ​​Черную пятницу.

Может ли это быть лучшим предложением HDTV в Черную пятницу года? Прямо сейчас Amazon снизила цену на потрясающий 65-дюймовый 4K OLED Smart TV LG C1. Этот лучший в своем классе телевизор обычно продается по цене 2499,99 долларов. Мы видели его всего за 1499,99 долларов на Amazon Prime Day, но даже эта сделка бледнеет. По сравнению с теми, которые доступны в настоящее время. Если вам нужно первозданное качество изображения, в этот момент нет особых причин смотреть какой-либо другой телевизор в Черную пятницу.

Сделка в Черную пятницу: 65-дюймовый OLED-телевизор LG C1 4K за 1199,99 долларов

Если деньги не имеют значения, то OLED-телевизоры считаются лучшими телевизорами, которые вы можете купить прямо сейчас. По сравнению с традиционными ЖК-телевизорами со светодиодной подсветкой, он предлагает лучшее качество изображения, более глубокий черный цвет, лучший коэффициент контрастности, более широкую цветовую гамму и сверхбыстрое время отклика. Он отлично подходит для игр благодаря наличию HDMI 2.1 для 4K при 120 Гц и идеально подходит для геймеров PS5 и Xbox Series X, VRR (переменная частота обновления), G-SYNC (который является избыточным, поскольку он похож на VRR). ) и АЛЛМ. Он также поддерживает HGiG, если вы ищете пресеты HDR для игр.

Среди OLED-телевизоров флагманом часто считается LG; Это единственный телевизор, с которым сравнивают все остальные OLED-телевизоры. OLED-телевизоры LG имеют несколько поколений усовершенствований. C1 — это модель 2021 года, на смену которой пришла модель LG Evo C2 этого года. Тем не менее, C2 является обновлением и дополнительными затратами. многие из Теперь на сотни долларов больше. Разница в качестве изображения между C1 и новым Evo C2 невелика. Основная причина, по которой вы захотите потратить больше, заключается в том, что в вашей комнате много света, которым вы не можете управлять (Evo C2 ярче) или перемещать телевизор (Evo C2 на 35% легче). Если ни один из них не относится к вам, возьмите C1 и держите немного наличных в кармане.

Смарт-телевизор LG C1 OLED (2021 г.)

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