8 отличных научно-фантастических фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить

Новый год Это означает много новых фильмов и шоу на Netflix. Будь то любимая классика, такая как ГремлиныИли новые приключения, как грядущая корейская драма о зомби. мы все мертвы, Январь предлагает зрителям массу увлекательных научно-фантастических и фэнтезийных шоу.

Вот восемь фильмов и телешоу, которые вам нужно добавить в свой список потокового вещания Netflix в этом месяце.

Сериалы в жанре научной фантастики и фэнтези выйдут в эфир на Netflix в январе 2022 года

Состав грядущей корейской драмы Мы все мертвы. Netflix

В январе Netflix выпустит новую корейскую драму о том, как группа студентов борется с вирусом зомби в школе. Мы все мертвы Это будет хроника битвы учеников за выживание и побег из школы живыми. Предстоящая серия Apocalypse основана на Webtoon Чжу Дон Гына. Теперь в нашей школе.

Netflix не назвал точную дату выпуска для Мы все мертвыОднако потоковая платформа подтвердила, что премьера сериала состоится где-то в январе 2022 года.

7. на морозе

Чарльз Брайс и Киллиан О’Салливан в шпионской драме Netflix, на морозе. Netflix

на морозе Это новая шпионская драма со сверхъестественным оттенком. Хотя Netflix хранит молчание о том, что влечет за собой это развитие событий, мы знаем, что сериал рассказывает о жизни матери-одиночки, которая перевернута с ног на голову, когда ее прошлое в качестве бывшего российского агента возвращается, чтобы преследовать ее и ее семью.

Ожидается, что все восемь серий шпионского сериала будут показаны 28 января.

Научная фантастика и фэнтези на Netflix в январе 2022 года

6. Гремлины

Комедия ужасов режиссера Джо Данте, которая появится на Netflix 1 января, станет классикой. Хотя он выходит вскоре после праздничных гуляний, Гремлины Остается веселым развлечением в любое время года. Независимо от того, смотрели ли вы фильм много раз раньше или еще не смотрели ужасно смешной фильм, вы будете упущены, если не добавите автоматически Гремлины в ваш список ожидания в этом месяце.

Из всех фильмов о Годзилле маловероятно, что кто-то поддерживал фильм Роланда Эммериха 1998 года … до сих пор. Хотя это, конечно, не лучший фильм о Годзилле, эта забытая адаптация 90-х определенно является интересным способом провести 139 минут. Наблюдайте за Мэтью Бродериком — самим Феррисом Бьюллером — среди чудовищного хаоса в Годзилле, который выделяется среди остальных.

Годзилла Он появится на Netflix 1 января.

Покойная Энн Райс прославилась созданием вампира Лестата в своей серии бестселлеров: Хроники вампиров. Ее романы послужили вдохновением для двух экранизаций, первая из которых — Великолепная готика. Интервью с вампиром. Фильм 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях является одним из основных изображений вампиров в истории кинематографа.

1 января в прямом эфире Netflix узнайте, почему всем нравится этот классический фильм о вампирах.

Netflix добавляет на потоковую платформу четыре фильма о черепахах-подростках-мутантах-ниндзя. New Line Cinema

Cowabunga, чувак! Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело доминировали в Netflix в этом месяце не одним, а четыре черепаха-ниндзя Кино:

Черепашки-ниндзя: Фильм (1990)

Черепашки-ниндзя 2: Секрет селезенки

Черепашки-ниндзя III

Черепашки-ниндзя (2007)

Вы можете посмотреть (или пересмотреть) трилогию TMNT 90-х или узнать, что такое ремейк 2007 года, спродюсированный Майклом Бэем. Четыре фильма начнут выходить в эфир 1 января.

2. пустыня

Инма Куэста и Асир Флорес в новом фильме Netflix, пустыня. Netflix

пустыня Это новый испанский фильм от Netflix, повествующий о тихой жизни затворнической семьи. Вдали от общества они разрушаются, когда в их жизнь входит ужасающее существо и бросает вызов узы между ними.

пустыня Он будет доступен для трансляции 6 января.

Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора в продолжении Конец света. Фотографии Тройной Звезды

Терминатор пообещал, что вернется, и теперь он с тремя финишер Фильмы появятся на Netflix 1 января. Пока стартовал фильм, с которого началась франшиза, положение или прекращениеЕго сиквелы не транслируются на Netflix, а в этом месяце будут предлагать высокооктановые развлечения:

Терминатор 2: Судный день

Терминатор 3: Восстание машин

Терминатор Спасение

с участием Конец света Поскольку это самый популярный научно-фантастический фильм на Netflix в этом месяце, будет интересно пересмотреть и другой. финишер Продолжение с участием Кристиана Бэйла в главной роли достаточно. Конечно, нельзя сказать, что в январе нам будет скучно.

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